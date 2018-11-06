6 ноября генпрокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подает в отставку. Факты ICTV вспоминают, что успел сделать Юрий Витальевич за 2,5 года пребывания на должности, поддерживает ли его решение Верховная Рада и когда ждать возвращения в большую политику.

Заявление об отставке Юрий Луценко сделал в Верховной Раде, когда рассказывал о расследовании убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

По его словам, проблемы у следствия возникли из-за политического пиара и утечки информации

– Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется. Я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос, – сказал он.

С чего все начиналось

К выполнению обязанностей генпрокурора Украины Юрий Луценко приступил 12 мая 2016 года. Он отмечал, что должность будет занимать не более двух лет, а его главные цели: реформирование прокуратуры, дело Януковича и борьба с чиновниками – коррупционерами.

Юрий Витальевич первый генеральный прокурор Украины, который не имеет профильного образования. Во время его избрания на должность, Верховной Раде пришлось внести изменения в закон о деятельности Генпрокуратуры, чтобы ведомство мог возглавить человек без юридического образования.

2,5 года на должности

– Освобождение от должности генпрокурор планировал давно, однако не было для этого веских причин, – отмечает политолог Вадим Карасев.

Дело Януковича

Единственное чем может гордиться Луценко – это возвращение государству $1,58 млрд и заочное осуждение Виктора Януковича. Однако приговора до сих пор нет, а если и будет, то это вряд изменит положение дел.

Также нет приговоров по беркутовцам и причастным к расстрелам на Майдане. Единственным исключением является организатор титушок Юрий Крысин, который получил минимальный срок пребывания за решеткой.

– По этим делам у генпрокурора есть оправдание. Ведь ими занимались его предшественники, которые не смогли должным образом организовать следствие. Причем его аргументы звучат логично, – рассказывает Вадим Карасев.

Дело Шеремета

Уже прошло два года с момент убийства журналиста Павла Шеремета, но даже подозреваемых по этому делу нет.

По словам Юрия Луценко, есть некоторая информация, которая может помочь в расследовании.

Топ-коррупционеры

Генпрокурор неоднократно отчитывался о тысячах коррупционных дел. Однако, как правило, обычно суммы взяток от несколько тысяч грн до $5 тыс. Существуют исключения с десятками тысяч долларов, но среди имен обвиняемых нет никого из чиновников.

Дела топ-коррупционеров максимум доходят до суда, где просто рассыпаются. Например, те депутаты, которым были объявлены ​​подозрение в совершении преступления, максимум оставались без депутатской неприкосновенности:

В 2017 году ВР сняла неприкосновенность и дала разрешение на арест нардепа Михаила Добкина. Депутата подозревали в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением, благодаря чему он смог завладеть 78 га харьковской земли, оценочная стоимость которых более 220 млн грн.

В том же году неприкосновенности лишили Олеся Довгого, но дело до суда так и не дошли. Нардепа подозревали в дерибане земельных участков на столичном Жуковом острове. Убытки оценивали в 82 млн. грн.

Пойдет ли Луценко в отставку

Катализатором увольнения генерального прокурора стало убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

– То, что Юрий Витальевич заявил об отставке после такой трагедии – это по-европейски. Например, отставка премьер-министра Словакии Роберто Фицо после убийства журналиста-расследователя Яна Куцияка. Таким образом Луценко еще раз подчеркнул свою проевропейскую позицию и принципиальность, – отмечает политолог Вадим Карасев.

Однако отставку сначала должен поддержать президент, а затем вынести его на голосование Верховной Рады. Для принятия решения необходимо 226 голосов народных избранников.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады и член партии БПП Ирина Геращенко заявила, что коалиция не поддержит отставку Юрия Луценко.

– Для Луценко должность генпрокурора – это хороший плацдарм для возвращения в большую политику, – отмечает политолог.

По словам эксперта, проанализировав дела, которые комментировал генпрокурор, то они пестрели больше политическими лозунгами, чем подробностями следствия.

– Генпрокурор это довольно политизированая должность. Причем Украина не первооткрыватель. Например, в США существует тенденция ставить прокурорами штатов политические фигуры, – рассказывает политолог.

Поэтому заявление Юрия Луценко нельзя пока воспринимать, как 100% гарантию его увольнения, ведь на это должна быть воля и президента, и парламента.

Если все же генпрокурор уйдет в отставку, то это будет положительно восприниматься, как политический ход, в том числе европейскими чиновниками.

Ранее Юрий Луценко заявлял, что намерен уйти из Генпрокуратуры в мае 2019 года ради политической деятельности.

Фото: УНІАН, Михаил Добкин, Вадим Карасев

Евгения Шапоренко