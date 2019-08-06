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В Киеве отменили девять рейсов городской электрички

В Киеве отменили девять рейсов городской электрички из-за технических неполадок.

В Киеве отменили девять рейсов городской электрички

В Киевпасстрансе отменили девять рейсов городской электрички, такое решение было принято ради безопасности пассажиров.

Причиной отмены послужили технические неполадки.

Читайте: Повышение тарифов Укрзализныцей приведет к сокращению 52 тыс. рабочих мест – эксперт

Были отменены рейсы: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325.

Ра6нее Факты ICTV писали, что Европейская бизнес ассоциация не поддержалаавтоматическую индексацию тарифов УЗ.

Фото: Dreamstime

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