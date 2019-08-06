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У Києві скасували дев’ять рейсів міської електрички

У Києві скасували дев’ять рейсів міської електрички через технічні неполадки.

У Києві скасували дев’ять рейсів міської електрички

У Київпастрансі скасували дев’ять рейсів міської електрички, таке рішення було ухвалено заради безпеки пасажирів.

Причиною скасування слугували технічні неполадки.

Читайте: Підвищення тарифів Укрзалізницею призведе до скорочення 52 тис. робочих місць – експерт

Були скасовані рейси: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7306, 7315/16, 7325.

Раніше Факти ICTV писали, що Європейська бізнес асоціація не підтрималаавтоматичну індексацію тарифів УЗ.

Фото: Dreamstime

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