PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Европейская бизнес ассоциация не поддержала автоматическую индексацию тарифов УЗ

Предложенная Укрзализныцей автоматическая индексация тарифов не предусмотрена действующим законодательством.

Европейская бизнес ассоциация не поддержала автоматическую индексацию тарифов УЗ

Автоматическая индексация тарифов не предусмотрена действующим законодательством. Зато вопрос убыточности государственного предприятия можно решить принятием закона о железнодорожном транспорте и созданием Национальной комиссии по регулированию тарифов на транспортные перевозки.

Такое мнение высказала в ходе совещания в Государственной регуляторной службе представительница Европейской бизнес ассоциации Ярина Скороход.

– У нас есть очень четкая позиция по отношению к автоматической индексации тарифов. И мы полностью согласны с мнением Министерства экономического развития и торговли, сформулированным еще в феврале, когда они говорили, что регулирование цен путем автоматической индексации в принципе не предусмотрено законом.

Учитывая это, а также то, что мы и так каждый год с бизнес-сообществом и центральными органами исполнительной власти пересматриваем уровень повышения тарифов для того, чтобы он был приемлемым для всех сторон – мы не поддерживаем именно механизм автоматической индексации, – отметила Скороход.

Зато улучшить свое финансовое положение, по ее мнению, УЗ может не только путем переложения нагрузки на плечи бизнеса, но и с помощью изменений в законодательстве и создания нового регуляторного органа.

Читайте: Европейская бизнес ассоциация выступила против автоматической индексации железнодорожных тарифов

– Нужно принимать закон о железнодорожном транспорте. Нужно создавать Национальную комиссию по регулированию тарифов на транспорте.

Это вещи, которые снимут все вопросы. В частности, будет снят вопрос о кроссубсидировании пассажирских перевозок, ведь бизнес УЗ будет разделен и кроссубсидирование будет запрещено в принципе, – отметила Скороход.

Именно поэтому, по ее словам, ЕБА предлагает консолидировать усилия на стимулировании нового парламента принять соответствующие законы.

– Все стороны должны выступить с твердым посылом о включении как первоочередного законопроекта о налоге на землю и выделении средств для УЗ на погашение задолженности по пассажирским перевозкам.

Если эти инициативы будут включены как первоочередные для нового правительства и новой Рады – этот вопрос может быть решен в ближайшее время, – отметила Скороход.

К слову, Украинская зерновая ассоциация требует отозвать проект автоматической индексации ж/д тарифов.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Повышение тарифов Укрзализныцей приведет к сокращению 52 тыс. рабочих мест – эксперт
УЗ и Мининфраструктуры должны создать экстренный штаб, чтобы успеть перевезти урожай
Европейская бизнес ассоциация выступила против автоматической индексации железнодорожных тарифов
Укрзализныця избавится от ковров в некоторых поездах
УЗА требует отозвать проект автоматической индексации ж/д тарифов
В Укрзализныце придумали, как без вложений заработать на промышленниках 3 млрд гривен – Каленков
Укрзализныця выпускает евробонды на $500 млн
Функционирование системы Электронный билет под угрозой – письмо главе Укрзализныци
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка