В Оболонском районном суде города Киева будут судить 45-летнего киевлянина, который из хулиганских побуждений устроил стрельбу в развлекательном заведении.

В суд направили обвинительное заключение в отношении 45-летнего киевлянина, который из хулиганских побуждений устроил стрельбу в развлекательном заведении Киева и ранил посетителя.

По результатам следствия обвинительный акт за умышленное средней тяжести телесное повреждение, угрозу убийством и хулиганство направлено в Оболонский районный суд для рассмотрения по существу.

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Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 5 мая, находясь на летней террасе Портер Паба на столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей, мужчина совершил шесть выстрелов из винтовки.

В результате чего одна из пуль попала в корреспондента Настоящего времени. Мужчина получил открытый огнестрельный перелом правой стопы.