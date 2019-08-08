32 иностранных студента пришли на экзамен в Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины с поддельными паспортами.

В Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины 32 иностранных студента пришли на экзамен по специальности Медицина с поддельными паспортами.

Подделки были выявлены во время процедуры идентификации на единый квалификационный государственный экзамен проктором Центра тестирования.

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Проктор дважды вызвал полицию и через 50 минут прибыли семеро сотрудников.

За это время десятерым студентам удалось убежать.

Полицейские подтвердили, что паспорта являются поддельными, и составили соответствующий акт. 22 студента были доставлены в отделение.

Напомним, 5 августа трех детей хотели вывезти из Украины по поддельным документам.