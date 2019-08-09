Сегодня исполняется 81 год второму президенту Украины Леониду Кучме. Факты ICTV собрали самые знаковые и интересные события за время президентства Леонида Даниловича.

Леонид Кучма стал главой государства в то время, когда у него небыло жизнеспособной экономики, своей валюты, полноценной Конституции и международной репутации. Он сменил на президентском посту своего тезку Леонида Кравчука.

За два президентских срока Кучма добился рекордного экономического роста Украины, помог государству занять заметное место на международной арене и стать конкурентоспособной.

Инженер по образованию, один из самых успешных конструкторов и испытателей украинских ракет.

Более 20 лет он отдал работе на Южмаше, крупнейшем в советские времена заводе военной и ракетно-космической техники, и в Конструкторском бюро Южное. Занимал ключевые позиции и как конструктор, и как директор. Имел за плечами опыт депутатской работы и должность премьер-министра.

Украину в 1994 году оставили в состоянии гиперинфляции, с которой пришлось бороться Кучме после того, как он занял пост президента. Действовать новоизбранному главе государства нужно было быстро и решительно, ведь в стране царила безработица, экономика падала, а долги по зарплате росли так же быстро, как ценники в магазинах.

Предлагаем вспомнить самые значительные исторические события за время президентства Леонида Кучмы.

Топ-10 событий в Украине 1994-2005 годов

Вступление в Совет Европы

9 ноября 1995 Украина стала 37 членом авторитетной европейской организации. Своим вступлением страна показала демократический выбор и последовательность в проведении реформ, направленных на защиту прав человека и укрепление демократических институтов.

В том же году был введен мораторий на смертную казнь, а в начале нулевых внесены изменения в Уголовный кодекс о запрете смертных приговоров. Членство в СЕ также дало возможность Украине участвовать в выработке общей политики государств Европы.

Принятие Конституции

28 июня 1996 года Верховная Рада приняла главный документ страны – Конституцию Украины.

Хотя в нее все еще планируют внести изменения и различные реформы, она считается одним из самых совершенных документов демократических стран.

Денежная реформа

2 сентября 1996 года официально стартовала денежная реформа. В Украине появилась своя валюта -гривна и копейки.

Одна гривна равнялась ста тысячам купоно-карбованцев, которые были в употреблении до этого. А за 100 долларов давали 176 гривен. Прошел переход с карбованцев рекордно быстро – старые деньги вытеснили с рынка через две недели.

Сотрудничество с НАТО

9 июля 1997 года стало началом длительного сотрудничества Украины и НАТО. В этот день была подписана Хартия об особом партнерстве между Украиной и Альянсом.

В соответсвующем договоре генеральный секретарь НАТО, второй президент Украины Леонид Кучма и 16 лидеров государств обязались развивать партнерство и развивать сотрудничество.

Уже в мае 2002 года Кучма определил курс Украины на членство в НАТО, который сегодня закреплен в Конституции.

Крымский вопрос

В первый год президентства Кучмы был огромный риск потерять полуостров. Тогдашний “президент” Крыма Юрий Мешков вел активную сепаратистскую деятельность с Россией. Президент Украины действовал гибко, очень оперативно и эффективно: подавление “мешковщины”, введение нормы, что Крым – это Украина.

В 2003 году Россия повторила попытку ослабить Украину и дестабилизировать Крым, начав строительство дамбы со своей территории к украинскому острову Тузла (Керчь). Кучма прервал свой визит в Латинскую Америку и прибыл на остров.

Он немедленно организовал военные меры по его защите и объявил о своем приказе открывать огонь в случае нарушения россиянами украинской границы. Строительство дамбы остановилось, попытка посягательства на украинский суверенитет захлебнулась. К сожалению, неспособность Украины в 2014 году ответить на действия России так же решительно привела к российской аннексии Крыма.

Украина в космосе

В 1995 году Украина запустила свой первый спутник в космос, а уже 19 ноября 1997 года на борту американского космического корабля Колумбия отправился в космос первый и пока единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк.

Миссия продолжалась 16 суток. Начиная с 1999 года Украина участвовала в элитном международном проекте Sea Launch, таким образом попав в первую десятку (а по итогам некоторых лет, по количеству запусков – и в пятерку) космических держав мира.

Экономический рост

Украина начала восстанавливать свой экономический потенциал в 2000 году. Именно тогда в нашей стране наблюдался небывалый экономический рост.

Реформы, начавшиеся в 1990-х годах, были направлены на долгосрочный эффект – приватизация крупных предприятий, распаивание бывших колхозов и упрощение налогообложения для бизнеса.

В 2004 году Украина показала 12% рост ВВП, что стало международным рекордом.

Визит Папы

23-27 июня 2001 года на приглашение Леонида Кучмы Украину впервые в истории посетил глава католической церкви Папа Иоанн Павел II.

Несмотря на то, что в Украине преобладает православие, приезд главного католика мира вызвал немалый ажиотаж среди населения. Проезд городами в папамобиле вывел на улицы тысячи людей. А мировые СМИ едва ли не впервые отдали теме Украины главные места на своих страницах.

Остановка ЧАЭС

15 декабря 2000 года Украина приняла решение о закрытии Чернобыльской атомной станции. Наша страна решила потерять большое количество электроэнергии для того, чтобы техногенная катастрофа 14-летней давности не повторилась.

Смягчением последствий закрытия ЧАЭС занималась специальная комиссия. Хотя международное сообщество и обещало помочь Украине с закрытием атомной станции, слова так и остались словами, и нашей стране пришлось решать этот вопрос самостоятельно.

Политреформа

В декабре 2004 года Леонид Кучма не только отказался применять силу против Майдана и своей посреднической деятельностью привел Оранжевую революцию к мирному разрешению конфликта, но и заставил все стороны согласиться на принятие парламентско-президентской модели, по которой Украина живет и теперь.

Послесловие

Время президентства Леонида Кучмы было насыщенным и без преувеличения историческим. В 90-е и 2000-е Украина впервые за многие века смогла делать самостоятельные шаги, начала путь на международной арене и приняла немало жизненно важных решений, которые до сих пор влияют на наши жизни, и будут влиять в будущем.

К слову, 15 июля второй президент Украины Леонид Кучма принял участие в совещании, на котором рассматривали решение проблем в районе Станицы Луганской.

Фото: пресс-служба Леонида Кучмы, УНИАН