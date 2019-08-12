PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Готовили к войне на Донбассе: сторонники “ДНР” вербовали детей на Донетчине

В Донецкой области вербовали и готовили детей к боевым действиям в оккупированном Донбассе.

Готовили к войне на Донбассе: сторонники “ДНР” вербовали детей на Донетчине

В Донецкой области были созданы так называемые военно-патриотические клубы Спартанцы и Амазонки, общественное военно-патриотическое движение Молодая гвардия, в которых сторонники “ДНР” готовили детей к войне в Донбассе.

Руководителей этих организаций задержали сотрудники ГПУ.

– Установлено, что указанные лица, которые являются активными участниками и сторонниками террористической организации “ДНР”, поддерживают и пропагандируют русскую неоимперскую геополитическую доктрину “Русский мир”, а также идеи отсоединения Донецкой области от Украины и провозглашения на ее территории независимого государства, – говорится в сообщении ГПУ.

Читайте: Около десяти “пропавших” в плену: перебежчик из “ДНР” дал показания СБУ

Они вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Их обучали обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы. Таким образом их привлекали к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС.

К слову, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали выдачу паспортов “ЛНР” на Донбассе.

Источник: ГПУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

С защитой от ядерного удара: на Донбассе обнаружили новую технику РФ
На Донбассе боевики восемь раз нарушили перемирие, есть раненый
Боевики ударили из запрещенных минометов: погиб боец Нацгвардии Роман Романенко
Война на Донбассе: боевики нарушили режим тишины, погиб боец НГУ
Договариваться с врагом бесполезно: у Светлодарска не утихают обстрелы
Украина должна продолжать переговоры для завершения войны на Донбассе – Тейлор
РФ использует сервис мониторинга Шерлок для войны против Украины – расследование СМИ
Тянут кабель под снайперским огнем: бойцы на передовой отмечают День войск связи
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка