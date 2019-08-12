В Донецкой области вербовали и готовили детей к боевым действиям в оккупированном Донбассе.

В Донецкой области были созданы так называемые военно-патриотические клубы Спартанцы и Амазонки, общественное военно-патриотическое движение Молодая гвардия, в которых сторонники “ДНР” готовили детей к войне в Донбассе.

Руководителей этих организаций задержали сотрудники ГПУ.

– Установлено, что указанные лица, которые являются активными участниками и сторонниками террористической организации “ДНР”, поддерживают и пропагандируют русскую неоимперскую геополитическую доктрину “Русский мир”, а также идеи отсоединения Донецкой области от Украины и провозглашения на ее территории независимого государства, – говорится в сообщении ГПУ.

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Они вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Их обучали обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы. Таким образом их привлекали к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС.

К слову, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали выдачу паспортов “ЛНР” на Донбассе.