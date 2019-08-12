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Факти / Україна

Готували до війни на Донбасі: прибічники “ДНР” вербували дітей на Донеччині

У Донецькій області вербували і готували дітей до бойових дій на окупованому Донбасі.

Готували до війни на Донбасі: прибічники “ДНР” вербували дітей на Донеччині

У Донецькій області були створені так звані військово-патріотичні клуби Спартанці та Амазонки, громадський військово-патріотичний рух Молода гвардія, в яких прихильники “ДНР” готували дітей до війни на Донбасі.

Керівників цих організацій затримали співробітники ГПУ.

– Втановлено, що вказані особи, які є активними учасниками і прихильниками терористичної організації “ДНР”, підтримують та пропагують російську неоімперську геополітичну доктрину “Російський світ”, а також ідеї від’єднання Донецької області від України та проголошення на її території незалежної держави, – йдеться у повідомленні ГПУ.

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Вони вербували дітей і підлітків віком від 5 до 18 років. Їх навчали поводженню зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами з обов’язковим носінням військової форми. Таким чином їх залучали до участі у військових діях і терористичній діяльності проти сил АТО та ООС.

До речі, в ОБСЄ розповіли, як на Донбасі роздають російські паспорти.

Джерело: ГПУ

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