К герою нашего сюжета мы приехали в его родной городок Константиновку, Донецкой области. Сергей два последних года работал в военной прокуратуре так называемой ДНР, был двойным агентом, и буквально на днях с помощью украинских спецслужб он бежал из самопровозглашенной республики и вернулся в Украину.

Сергей уехал из дома в четырнадцатом году на заработки. Сначала Калуга, затем Донецк. На работу в военную прокуратуру, так называемой ДНР, его взял знакомый перебежчик. Экс-депутат городского совета Константиновки Валерий Ходырев.

Сергей работал оперативником: аресты, обыски, конвоирование заключенных.

Пока Сергея выводили из так называемой ДНР, за несколько месяцев до него убежать из самопровозглашенной республики и избежать уголовной ответственности удалось его другу. По программе СБУ Тебя ждут дома.

Еще месяц назад на такой хэппиэнд мало кто ожидал. И сам Сергей и его мама не сразу поверили украинским контрразведчикам.

Сергей согласился сотрудничать с СБУ и на несколько месяцев до побега стал двойным агентом.

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Оперативник да еще и конвоир военной прокуратуры. Кому как не Сергею лучше знать об украинских пленных. Он неоднократно присутствовал на их допросах.

Без надежды на обмен, пленные ребята пытались оттуда бежать.

У прокурорских работников есть допуск к гостайне, поэтому все сотрудники живут под колпаком. ДНРовцы начали подозревать Сергея в работе на два фронта и за день до побега у него без объяснений забрали табельное оружие.

Сергей сразу связался с сотрудниками СБУ и сообщил, что убегает. Чтобы избежать лишних вопросов от ДНРовцов на линии разграничения, решили ехать через Россию. Вместе с женой и ребенком на такси они добрались до пограничного поселка Успенка.

Сергея не хотели выпускать

Жену с ребенком закрыли в камере, а его допрашивали. Россияне никак не могли понять, зачем работник Генпрокуратуры так называемой ДНР хочет вернуться в Украину, где его обвиняют в терроризме и грозит 15 лет тюрьмы.

И здесь пригодились украинский паспорт и требование вызвать консула.

ФСБшники просто не могли не впустить домой гражданина Украины с действительным документом. И после трех часов допроса Сергей с женой таки пересекли границу.

С 2015 года по программе Тебя ждут дома на подконтрольную территорию вернулось более 400 человек. Это своеобразная альтернатива амнистии, прописанная в Минских договоренностях.

Такие как Сергей не просто вернулись домой, они – уникальные свидетели военных преступлений России на Донбассе. Иловайск и Дебальцево, сбивания боинга, обстрелы мирных районов, поставки техники, участие в агрессии солдат и офицеров РФ. Рано или поздно все эти показания могут стать ключевыми при международном военном трибунале.

К слову, в Мариуполе задержали агента ФСБ который получал секретные материалы о работе СБУ.