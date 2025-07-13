Обстрел Херсона: три человека в больнице после ночных ударов РФ
Три человека пострадали во время обстрела Херсона сегодня ночью, 13 июля.
Об этом в Telegram сообщили в Херсонской областной военной администрации.
Обстрел Херсона сегодня ночью: что известно
Во время обстрела Херсона сегодня ночью, 13 июля, под ударами оккупантов оказались Центральный и Корабельный районы города.
В Центральном районе в результате вражеской атаки 61-летний мужчина получил взрывную черепно-мозговую травму и контузию.
— Бригада скорой доставила пострадавшего в больницу для оказания медицинской помощи, — рассказали в ОВА.
В Корабельном районе травмы получили два человека, которые в момент вражеского удара находились в своих квартирах.
75-летняя женщина и 44-летний мужчина доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. У обоих пострадавших — контузия, минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.
В ОВА также сообщили, что за прошедшие сутки вражеские удары подверглись пять населенных пунктов Херсонской общины.
Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Садовое, Комышаны, Приднепровское и Антоновка.
В частности, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры – частные дома и гаражи.
В результате российских атак в Херсонской общине один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Херсонская ОВА