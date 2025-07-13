Обстрел Херсона: три человека в больнице после ночных ударов РФ

Три человека пострадали во время обстрела Херсона сегодня ночью, 13 июля.

Об этом в Telegram сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Обстрел Херсона сегодня ночью: что известно

Во время обстрела Херсона сегодня ночью, 13 июля, под ударами оккупантов оказались Центральный и Корабельный районы города.

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В Центральном районе в результате вражеской атаки 61-летний мужчина получил взрывную черепно-мозговую травму и контузию.

— Бригада скорой доставила пострадавшего в больницу для оказания медицинской помощи, — рассказали в ОВА.

В Корабельном районе травмы получили два человека, которые в момент вражеского удара находились в своих квартирах.

75-летняя женщина и 44-летний мужчина доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. У обоих пострадавших — контузия, минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

В ОВА также сообщили, что за прошедшие сутки вражеские удары подверглись пять населенных пунктов Херсонской общины.

Под огнем российской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Садовое, Комышаны, Приднепровское и Антоновка.

В частности, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры – частные дома и гаражи.

В результате российских атак в Херсонской общине один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 236-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Херсонская ОВА

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