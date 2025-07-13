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Анастасия Кожушко, редактор ленты
3 мин.

Погода в Харькове: есть угроза повторного урагана, около 30 тыс. абонентов без света

Наслідки негоди у Харкові 12 липня. Фото: ДСНС
Наслідки негоди у Харкові 12 липня
Наслідки негоди у Харкові 12 липня. Фото: ДСНС
Наслідки негоди у Харкові 12 липня
Наслідки негоди у Харкові 12 липня. Фото: ДСНС
Наслідки негоди у Харкові 12 липня
Наслідки негоди у Харкові 12 липня

Погода в Харькове и области наделала беды 12 июля. Два человека погибли, по меньшей мере пять получили травмы, среди них 7-летняя девочка, на которую упало дерево.

Спасатели до сих пор фиксируют последствия непогоды в Харькове.

Харьков — последствия непогоды

12 июля спасатели уже 60 раз выезжали на вызовы, связанные с ликвидацией последствий непогоды. Больше всего пострадали такие районы:

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  • Так в Чугуевском районе погибла 56-летняя женщина — на нее упало дерево.
  • В Салтовском районе Харькова ураганом сорвало крышу частного дома, пострадали три человека.
  • В Основянском районе травмирована 7-летняя девочка из-за падения дерева.
  • Шевченковский район: дерево упало на авто, 52-летний мужчина получил черепно-мозговую травму.
  • Слободской район: в результате шквала упал поворотный башенный кран.
  • Харьковский район — дерево упало на электричку между Покотиловкой и Мерефой.
  • В селе Первомайское (Змиевская громада) еще одна женщина погибла от падения дерева.

Непогода в Харькове — состояние электросетей

Без электричества остаются около 30 тысяч абонентов.

Как сообщили в Харьковском горсовете, из-за непогоды 13 июля изменена работа общественного транспорта.

В результате падения деревьев и повреждения контактных сетей временно не курсируют трамваи №1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 20 и троллейбусы №11, 27.

На этих маршрутах будут ходитимуть дополнительные автобусы.

ГСЧС призывает жителей быть особенно осторожными и соблюдать правила безопасности на улице.

Сегодня, 13 июля, в Харьковской области сохраняется угроза новых гроз и шквалов.

Синоптики советуют избегать пребывания вблизи деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и неустойчивых конструкций.

Напомним, накануне руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в результате сильного урагана и грозы пострадали четыре человека, среди которых ребенок.

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Фото: ГСЧС

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