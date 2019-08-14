Заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль намерена завершить свою работу в МИД.

Елена Зеркаль заявила, что завершает свою работу в Министерстве иностранных дел.

– Думаю, что я отработала все свои задачи. Сегодня исполняется пять лет, как я была назначена на эту должность на заседании Кабмина. И за эти пять лет мне вместе с коллегами удалось выполнить все задачи, которые я ставила перед собой, которые были перед МИД в тех плоскостях, где я работала, – рассказала заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции.

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По ее словам, у нее осталось только одно дело – определиться по процедурным вопросам в арбитраже по украинским морякам, захваченным в Керченском проливе.

– Думаю, этим я буду завершать свою каденцию в МИД, – добавила она.

Напомним, что ранее Факты ICTV писали, как повлияет задержание танкера РФ в Измаиле на дело украинских моряков в Гааге.