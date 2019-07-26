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Факты / Украина

Как повлияет задержание танкера РФ в Измаиле на дело украинских моряков в Гааге

Задержание российского танкера Nika Spirit в Измаиле может негативно повлиять на дело военнопленных украинских моряков в Гааге.

Как повлияет задержание танкера РФ в Измаиле на дело украинских моряков в Гааге

Задержание членов экипажа российского танкера Nika Spirit может ухудшить дело  военнопленных украинских моряков.

Читайте: NEYMA: что известно о задержанном в Измаиле танкере РФ

– Международный трибунал по морскому праву кроме обязательств РФ выпустить моряков и вернуть корабли, также обязал Украину воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить ситуацию. Это дело еще рассматривается в арбитраже в Гааге. Задержание российской команды, безусловно, рассматривалось бы как ухудшение дела, – отметил адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов.

Напомним, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу.

Позже в посольстве РФ в Киеве заявили, что моряки возвращаются домой, а судно остается в Измаиле.

Фото: Николай Полозов

Источник: Прямой

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