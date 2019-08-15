Благодаря военной прокуратуре генерал-майор Виктор Назаров предстал перед судом и был осужден на 7 лет за авиакатастрофу над Луганском.

Гражданские прокуроры не смогут дать правовую оценку преступным действиям военных. Об этом в комментарии УНН заявила общественный деятель, сестра погибшего в авиакатастрофе Ил-76 бойца Иляна Гайдук, комментируя решение о ликвидации военной прокуратуры.

Она уточнила, что благодаря усилиям военной прокуратуры генерал-майор Виктор Назаров предстал перед судом и был осужден на 7 лет за авиакатастрофу над Луганском, в которой погибли 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа.

– Мы знаем, что было влияние предыдущей власти. В частности, главнокомандующего по защите Назарова. Но несмотря на это, военная прокуратура довела дело до суда. Процесс не завершен, но результатом работы военной прокуратуры мы довольны. Я не уверена, что у нас бы был результат, если бы расследование дела о сбитом Ил-76 вела гражданская прокуратура. Действиям военных должны давать оценку военные специалисты. Именно поэтому ликвидировать военную прокуратуру в стране, на территории которой идет война, идут боевые действия, нельзя, – подчеркнула она.

Иляна Гайдук отметила, что система военной юстиции действует в США, Израиле, Италии и других странах.

– Прежде чем что-то убирать – нужно изучить опыт других стран. Изучить результативность работы военной прокуратуры в Украине. А она есть. Поэтому я считаю, что такие необдуманные шаги делать нельзя, – подчеркнула Гайдук.

Подобного мнения придерживается и отец погибшего 24-летнего десантника Павла Никонова Сергей. Он сообщил, что Назарова осудили исключительно благодаря военным прокурорам.

– Уберете вы военную прокуратуру, а что взамен? Кто будет расследовать преступные действия военных, как Назаров? Ведь если бы не военные прокуроры – Назарова бы не осудили. Этим делом полностью занимались военные прокуроры, и они свою работу выполнили на все 100%, – подчеркнул он.

Напомним, пять лет назад, 14 июня 2014 года, над Луганском сторонники “ЛНР” сбили самолет-транспортник Ил-76. На борту находились 40 десантников и 9 членов экипажа. Все погибли.

По заключению военно-тактической криминалистической экспертизы, обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск был обязан начальник штаба АТО генерал-майор Виктор Назаров.

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Военная прокуратура обвиняла генерала, который в момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет. В марте 2017 суд приговорил Назарова к 7 годам заключения.

С приговором Назаров не согласен и подал апелляцию, продолжая службу в ВСУ. 5 августа этого года он подал рапорт об увольнении из ВСУ по собственному желанию.

Кстати, мы также писали о том, что Служба безопасности Украины установила причастность Кремля к сбиванию украинского военно-транспортного самолета Ил-76.