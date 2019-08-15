Завдяки військовій прокуратурі генерал-майор Віктор Назаров постав перед судом і був засуджений до 7 років за авіакатастрофу над Луганськом.

Цивільні прокурори не зможуть дати правову оцінку злочинним діям військових. Про це у коментарі УНН заявила громадська діячка, сестра загиблого в авіакатастрофі Іл-76 бійця Іляна Гайдук, коментуючи рішення щодо ліквідації військової прокуратури.

Вона уточнила, що завдяки зусиллям військової прокуратури генерал-майор Віктор Назаров постав перед судом і був засуджений на 7 років за авіакатастрофу над Луганськом, у якій загинули 40 українських військовослужбовців і 9 членів екіпажу.

– Ми знаємо, що був вплив попередньої влади. Зокрема, головнокомандувача щодо захисту Назарова. Та попри це військова прокуратура довела справу до суду. Процес не завершено, але результатом роботи військової прокуратури ми задоволені. Я не впевнена, що ми мали б результат, якби розслідування справи про збитий Іл-76 вела цивільна прокуратура. Діям військових повинні надавати оцінку військові фахівці. Саме тому ліквідувати військову прокуратуру в країні, на території якої йде війна, йдуть бойові дії, не можна, – підкреслила вона.

Іляна Гайдук зазначила, що система військової юстиції діє у США, Ізраїлі, Італії та інших країнах.

– Перш ніж щось прибирати – потрібно вивчити досвід інших країн. Вивчити результативність роботи військової прокуратури в Україні. А вона є. Тому я вважаю, що такі необдумані кроки робити не можна, – підкреслила Гайдук.

Подібної думки дотримується і батько загиблого 24-річного десантника Павла Ніконова Сергій. Він повідомив, що Назарова засудили винятково завдяки військовим прокурорам.

– Приберете ви військову прокуратуру, а що натомість? Хто розслідуватиме злочинні дії військових, таких як Назаров? Адже якби не військові прокурори – Назарова б не засудили. Цією справою повністю займалися військові прокурори і свою роботу виконали на всі 100%, – підкреслив він.

Нагадаємо, п’ять років тому, 14 червня 2014 року, над Луганськом прибічники “ЛНР” збили літак-транспортник Іл-76. На борту перебували 40 десантників і 9 членів екіпажу. Усі загинули.

За висновком військово-тактичної криміналістичної експертизи, забезпечити безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ був зобов’язаний начальник штабу АТО генерал-майор Віктор Назаров.

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Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт. У березні 2017 року суд засудив Назарова до 7 років ув’язнення.

З вироком Назаров не згоден і подав апеляцію та продовжував службу в ЗСУ. 5 серпня цього року він подав рапорт про звільнення з ЗСУ за власним бажанням.

До речі, ми також писали про те, що Служба безпеки України встановила причетність Кремля до збиття українського військово-транспортного літака Іл-76.