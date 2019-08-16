Окружную избирательную комиссию в проблемном ОИО №210 решили распустить.

Во время заседания Центральной избирательной комиссии было принято решение о роспуске окружной избирательной комиссии в Прилуках Черниговской области (ОИО №210) в связи с нарушением Конституции и законов Украины.

Окружная избирательная комиссия должна была предоставить ЦИК уточненный протокол с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду до 12.00 16 августа, но не сделала этого.

Установлением результатов голосования в ОИО №210 займется Центральная избирательная комиссия.

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– Вместе с тем комиссия приняла решение обратиться к Национальной полиции для обеспечения сохранности избирательной документации указанной ОИК до формирования ее нового состава и реагирования по закону, – говорится в сообщении.

К слову, ЦИК зарегистрировала 82 народных депутатов, которых избрали на парламентских выборах.