Окружну виборчу комісію в проблемному ОВО №210 вирішили розпустити.

Під час засідання Центральної виборчої комісії було ухвалено рішення про розпуск окружної виборчої комісії в Прилуках Чернігівської області (ОВО №210) у зв’язку з порушенням Конституції і законів України.

Окружна виборча комісія повинна була надати ЦВК уточнений протокол з результатами голосування на позачергових виборах до Верховної Ради до 12.00 16 серпня, але не зробила цього.

Встановленням результатів голосування в ОВО №210 займатиметься Центральна виборча комісія.

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– Водночас комісія ухвалила рішення звернутись до Національної поліції для забезпечення збереження виборчої документації зазначеної ОВК до сформування її нового складу та реагування згідно з законом, – йдеться у повідомленні.

До слова, ЦВК зареєструвала 82 народних депутатів, яких обрали на парламентських виборах.