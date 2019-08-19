До 1 сентября осталось меньше месяца, а значит, для родителей школьников наступает горячая пора. Сложнее всего родителям первоклашек, которые пока не знают о тонкостях школьного образования. Факты ICTV выясняли, как не растеряться и собрать ребенка в 1 класс.

Список вещей обычно объявляется на родительских собраниях, размещается на сайте школы или выдается классным руководителем в индивидуальном порядке. Иногда родители решают покупать канцтовары оптом на всех, но если родительский комитет пришел к другому мнению или же вы предпочитаете сами быстренько скупиться, предлагаем примерный список необходимых вещей.

Тетради и дневник

В 1 классе дети учатся красиво писать, и для этого им нужны тетради в косую линию, а также прописи. Последние иногда идут в комплекте с учебником, поэтому их не стоит покупать, пока об этом не скажет учитель. Для музыки может понадобиться специальная тетрадь для нот.

Дневник выбирайте максимально простой, чтобы он не отвлекал ребенка от учебы. Главное, чтобы был из плотной бумаги и имел удобные строки дней недели.

Ручка, карандаш, ластик

Ручки выбирайте с тонким корпусом и небольшим весом. Хорошо, когда чернила не слишком сухие (не царапают бумагу) и не слишком жирные (не размазываются). Обязательно понадобятся ручки с синим цветом чернил. Также в школьных списках встречаются красные и зеленые ручки.

Простой карандаш и ластик помогут первокласснику ошибаться без последствий. Обычно карандаши оснащены резинками, однако они не слишком качественные.

Линейки и карандаши

Первокласснику будет достаточно обычной канцелярской линейки длиной 20 см. Также не помешает трафарет с кругом и квадратом.

Для маленьких ручек первоклашек выбирайте шестигранные карандаши. По поводу количества цветов, то вполне хватит и 12.

Набор для творчества

В 1 классе обычно есть уроки, на которых ученики делают аппликации и открытки, рисуют акварелью и т. п. Для творчества понадобятся следующие товары: альбом для рисования, наборы картона, цветной бумаги и кисточек, ножницы, клей-карандаш, ПВА, пластилин, краски, стакан для воды.

Пенал и папки

Пенал позволяет организовать всю канцелярию. Особенно их любят девочки. Позвольте ребенку проявить индивидуальность и выбрать пенал самостоятельно.

Папки тоже приводят в порядок вещи. Они бывают разные: для тетрадей, формата А4, прозрачные, с молнией, на кнопке, пластиковые и картонные.

Портфель и школьная форма

У тех, кто собирает ребенка в 1 класс, на эти наименования идет больше денег.

Первоклассникам рекомендуют покупать портфели с ортопедической спинкой, но подойдут также и обычные рюкзаки.

Обязательную школьную форму в этом году отменили, однако для особых событий понадобится одежда делового стиля. Цвет и фасон можно выбрать на свой вкус.

Кроме того, в любом случае мальчику нужны рубашки разных цветов, брюки, пиджак или кардиган. Девочке понадобятся блузки, юбка, водолазки, пиджак или кофта. Не забудьте о спортивной одежде на физкультуру и обуви – сезонной, переменной и спортивной.

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