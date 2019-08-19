До 1 вересня залишилося менше місяця, а тому для батьків школярів настає гаряча пора. Найважче батькам першачків, які поки що не знають про тонкощі шкільної освіти. Факти ICTV з’ясовували, як не розгубитися та зібрати дитину у 1 клас.

Список речей зазвичай оголошується на батьківських зборах, розміщується на сайті школи або видається класним керівником індивідуально. Іноді батьки вирішують купувати канцтовари оптом на всіх, але якщо батьківський комітет вирішив по-іншому або ж ви хочете самі швиденько скупитися, пропонуємо приблизний список необхідних речей.

Зошити та щоденник

В 1 класі діти вчаться красиво писати, і для цього їм потрібні зошити в косу лінію, а також прописи. Останні іноді йдуть в комплекті з підручниками, тому їх не варто купувати, доки про це не скаже вчитель. Для музики може знадобитися спеціальний зошит для нот.

Щоденник вибирайте максимально простий, щоб він не відволікав дитину від навчання. Головне, щоб був щільний папір та зручні рядки днів тижня.

Ручка, олівець, гумка

Ручки обирайте з тонким корпусом та невеликою вагою. Добре, коли чорнила не занадто сухі (не дряпають папір) та не надто жирні (не розмазуються). Обов’язково знадобляться ручки з синім кольором чорнил. Також в шкільних списках трапляються червоні та зелені ручки.

Простий олівець та гумка допоможуть першокласнику помилятися без наслідків. Зазвичай олівці оснащені гумками, проте вони не надто якісні.

Лінійки і кольорові олівці

Першокласнику буде достатньо звичайної канцелярської лінійки довжиною 20 см. Також не завадить трафарет з колом і квадратом.

Для крихітних ручок першачків обирайте шестигранні олівці. Щодо кількості кольорів, то цілком вистачить і 12.

Набір для творчості

В 1 класі зазвичай є уроки, на яких учні роблять аплікації та листівки, малюють аквареллю тощо. Для творчості знадобляться такі товари: альбом для малювання, набір картону, кольорового паперу та пензликів, ножиці, клей-олівець, ПВА, пластилін, фарби, стакан для води.

Пенал і папки

Пенал дозволяє організувати всю канцелярію. Особливо їх люблять дівчата. Дозвольте дитині проявити свою індивідуальність та вибрати пенал самостійно.

Папки теж упорядковують речі. Вони бувають різних варіантів: для зошитів, формату А4, прозорі, з блискавкою, на кнопці, пластикові та картонні.

Портфель та шкільна форма

У тих, хто збирає дитину в 1 клас, на ці найменування йде найбільше грошей.

Першокласникам рекомендують купувати портфелі з ортопедичною спинкою, але підійдуть також і звичайні рюкзаки.

Обов’язкову шкільну форму цього року відмінили, проте для особливих подій знадобиться одяг ділового стилю. Колір та фасон можна вибрати на власний смак.

Крім того, у будь-якому випадку хлопчикові потрібні сорочки різних кольорів, штани, піджак або кардиган. Дівчинці знадобляться блузки, спідниця, водолазки, піджак чи кофта. Не забудьте про спортивний одяг на фізкультуру та взуття – сезонне, змінне та спортивне.

Ми також зібрали варіанти зачісок у школу для короткого і довгого волосся.