В Киеве на День государственного флага и День независимости Украины ограничат движение транспорта.

В Киеве во время празднования Дня государственного флага и Дня независимости Украины ограничат движение транспорта.

Движение транспорта запрещено:

23 августа с 07.00 до окончания мероприятий – на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной);

23 августа с 07.00 до 24 августа 18.00 на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара);

24 августа с 08.00 до 22.00 – на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко);

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24 августа с 07.00 до 13.00 – Русановская набережная – Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) – Русановская набережная – Днепровская набережная – (разворот у Днепровской набережной, 16) – Днепровская набережная – Русановская набережная – Русановский бульвар – Русановская набережная);

24-25 августа – ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной).

Движение транспорта временно ограничено:

22 августа с 18.00 до 23.00 – на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик; 24 августа с 10.00 до 12.00 – на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик; 28 августа с 09.00 до 12.00 – на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25). 23 августа с 17.00 до завершения мероприятий 24 августа:

на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской,

на ул. Михайловской от Владимирского проезда до ул. Крещатик,

на ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской,

на ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади,

Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади,

ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади,

ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади,

ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик,

аллее Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик.

Кроме того, предусмотрен запрет парковки транспортных средств в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.

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Фото: КГГА