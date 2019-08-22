До Шевченківського райсуду Києва 20 серпня надійшов позов голови Офісу президента Андрія Богдана про захист честі, гідності та ділової репутації.

Андрій Богдан подав цивільний позов проти журналістів програми Схеми та Національної сусупільної телерадіокомпанії України.

Глава Офісу президента вимагає спростування недостовірної інформації, захистити свою честь, гідність та ділову репутацію.

Відповідачами у позові вказані журналісти Валерія Єгошина, Максим Савчук та Наталя Седлецька, а також ВАТ Національна громадська телерадіокомпанія України.

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Суть претензій не викладена, але в березні журналісти Схем повідомили, що 13 березня Богдан нібито таємно зустрічався у Конституційному суді з його головою Станіславом Шевчуком. І ці дані є в історії відвідувань КСУ.

Сам Шевчук пізніше заявив, що ця зустріч не була таємницею – вони з Богданом обговорювали статтю ККУ про незаконне збагачення, яку скасували в лютому.

Джерело: Судова влада України