Министерство финансов и Министерство внутренних дел Украины будут бороться с контрабандой сигарет с помощью ряда законопроектов.

Минфин и МВД усилят борьбу с нелегальным рынком табачных изделий, в том числе с контрабандой сигарет и с уклонением от уплаты 5% акцизного сбора при продаже сигарет на внутреннем рынке.

Об этом сообщили министр финансов Оксана Маркарова и министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании коллегии МВД.

– Я думаю, что ситуацию эту мы не отпустим, я говорю это на камеры… Рынок контрабанды сигарет, контрафактных производств – мы положим этому конец, – заявил Аваков.

Оксана Маркарова отметила, что по данным Государственной фискальной службы, около 40% оборота в некоторых категориях табачных изделий находятся в тени.

– Поэтому Минфин разработал ряд законопроектов по противодействию рынку незаконного оборота табачной продукции, – сообщила она.

По данным МВД, из-за серой схемы по уклонению от уплаты 5% акцизного сбора при реализации табачных изделий, которую разоблачили правоохранители, убытки государственного и местных бюджетов составили около 2,5 млрд грн.

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Заместитель председателя Национальной полиции – начальник Департамента защиты экономики Игорь Купранец объяснил, что предприятия не отражают в отчетности сигареты, проданные за наличные деньги, а вместо этого записывают туда другие группы товаров.

Купранец сообщил, что Департамент защиты экономики наложил аресты на счета 52 таких бизнес-структур на общую сумму более 1 млрд грн.

Напомним, на Гавайях запретят продажу сигарет лицам моложе 100 лет.