Міністерство фінансів і Міністерство внутрішніх справ України боротимуться за контрабандою сигарет за допомогою низки законопроектів.
Мінфін і МВС посилять боротьбу з нелегальним ринком тютюнових виробів, зокрема з контрабандою сигарет і з ухиленням від сплати 5% акцизного збору під час продажу сигарет на внутрішньому ринку.
Про це повідомили міністр фінансів Оксана Маркарова та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні колегії МВС.
– Я думаю, що цю ситуацію ми не відпустимо, я кажу це на камери… Ринок контрабанди сигарет, контрафактних виробництв – ми покладемо цьому кінець, – заявив Аваков.
Оксана Маркарова зазначила, що за даними Державної фіскальної служби, близько 40% обігу в деяких категоріях тютюнових виробів перебуває в тіні.
– Тому Мінфін розробив низку законопроектів щодо протидії ринку незаконного обігу тютюнової продукції, – повідомила вона.
За даними МВС, через сіру схему з ухилення від сплати 5% акцизного збору під час реалізації тютюнових виробів, яку викрили правоохоронці, збитки державного і місцевих бюджетів становили близько 2,5 млрд грн.
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Заступник голови Національної поліції та начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець пояснив, що підприємства не відображають у звітності сигарети, продані за готівку, а замість цього записують туди інші групи товарів.
Купранець повідомив, що Департамент захисту економіки наклав арешт на рахунки 52 таких бізнес-структур на загальну суму понад 1 млрд грн.
Нагадаємо, на Гаваях заборонять продаж сигарет особам молодше 100 років.