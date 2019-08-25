Міністерство фінансів і Міністерство внутрішніх справ України боротимуться за контрабандою сигарет за допомогою низки законопроектів.

Мінфін і МВС посилять боротьбу з нелегальним ринком тютюнових виробів, зокрема з контрабандою сигарет і з ухиленням від сплати 5% акцизного збору під час продажу сигарет на внутрішньому ринку.

Про це повідомили міністр фінансів Оксана Маркарова та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні колегії МВС.

– Я думаю, що цю ситуацію ми не відпустимо, я кажу це на камери… Ринок контрабанди сигарет, контрафактних виробництв – ми покладемо цьому кінець, – заявив Аваков.

Оксана Маркарова зазначила, що за даними Державної фіскальної служби, близько 40% обігу в деяких категоріях тютюнових виробів перебуває в тіні.

– Тому Мінфін розробив низку законопроектів щодо протидії ринку незаконного обігу тютюнової продукції, – повідомила вона.

За даними МВС, через сіру схему з ухилення від сплати 5% акцизного збору під час реалізації тютюнових виробів, яку викрили правоохоронці, збитки державного і місцевих бюджетів становили близько 2,5 млрд грн.

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Заступник голови Національної поліції та начальник Департаменту захисту економіки Ігор Купранець пояснив, що підприємства не відображають у звітності сигарети, продані за готівку, а замість цього записують туди інші групи товарів.

Купранець повідомив, що Департамент захисту економіки наклав арешт на рахунки 52 таких бізнес-структур на загальну суму понад 1 млрд грн.

Нагадаємо, на Гаваях заборонять продаж сигарет особам молодше 100 років.