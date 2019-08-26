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Факты / Украина / Политика

Оппозиции предложили возглавить четыре комитета в Раде

Оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по правам человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и по вопросам ветеранов.

Дмитро Разумков

Партия Слуга народа предлагает отдать оппозиции руководящие должности в четырех комитетах Верховной Рады.

Разумков подтвердил, что не удалось принять окончательного решения по составу парламентских комитетов, поскольку еще не все политические силы подали свои кандидатуры.

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– Мы предлагаем возглавить комитет по правам человека и деоккупации временно оккупированных территорий.

Второе это комитет по вопросам свободы слова, молодьспорт и евроинтеграция и еще комиссия по вопросам ветеранов, – сказал Дмитрий Разумков.

Ранее партия Слуга народа намеревалась получить председательство в 21 из 23 профильных комитетов Верховной Рады.

Источник: Интерфакс-Украина

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