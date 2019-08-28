Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева вернулась в Украину спустя почти пять лет после побега из страны. Скандальную чиновницу арестовали в аэропорту Киев.

Раису Богатыреву арестовали в аэропорту Киев 27 августа.

Факты ICTV публикуют биографию скандального экс-министра здравоохранения и в чем ее подозревают.

Биография Богатыревой

Раиса Богатырева родилась 6 января 1953 года в Бакале (Россия). Ее родители были рабочими.

С 1959 года семья проживает в Краматорске.

В 1977 году Богатырева окончила Харьковский медицинский институт и юридический факультет Киевского университета им. Тараса Шевченко. После она работала врачом в медицинской санитарной части Краматорска.

В 1990 году была избрана народным депутатом, а в 1994-1999 годах занимала пост заместителя министра здравоохранения Украины, с 1999-2000 – министр здравоохранения.

Также она исполняла обязанности научного консультанта при президенте Леониде Кучме.

Вошла в группу Регионы Украины и стала членом фракции Партии регионов в 2001 году.

Два года – в 2004 и 2005 – Богатырева была доверенным лицом кандидата на пост президента Виктора Януковича.

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В 2007 году президент Виктор Ющенко назначил Богатыреву секретарем СНБО и в 2008 году политсовет Партии регионов исключил ее из политической силы.

Президент Янукович назначил ее вице-премьер-министром – министром здравоохранения Украины в 2012 году.

В 2014 году Верховная Рада уволила Богатыреву.

В чем подозревают Богатыреву и что ей грозит

Раису Богатыреву подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах во время ее работы на посту министра здравоохранения Украины.

По данным следствия, хищения происходили во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Точная сумма не называется, но в 2015 году заместитель генпрокурора Виталий Касько заявил, что Богатыреву подозревают в хищении 6,5 млн грн.

Она также является фигуранткой европейских и американских санкций против членов преступной группировки Януковича.

Ранее Совет Евросоюза заблокировал счета Януковича и 17 человек из его окружения. Богатырева попала в этот список.

Что грозит Богатыревой

В случае доказательства вины Раисе Богатыревой грозит от 7 до 12 лет тюрьмы, согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

К слову, Богатырева провела ночь в СИЗО. 28 августа Печерский райсуд будет избирать для нее меру пресечения.