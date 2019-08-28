Екс-міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова повернулася в Україну через майже п’ять років після втечі з країни. Скандальну чиновницю заарештували в аеропорту Київ.

Раїсу Богатирьову заарештували в аеропорту Київ 27 серпня.

Факти ICTV публікують біографію скандального екс-міністра охорони здоров’я і в чому її підозрюють.

Біографія Богатирьової

Раїса Богатирьова народилася 6 січня 1953 року в Бакалі (Росія). Її батьки були робітниками. З 1959 року сім’я проживає у Краматорську.

У 1977 році Богатирьова закінчила Харківський медичний інститут і юридичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка. Після вона працювала лікарем у медичній санітарній частині Краматорська.

У 1990 році була обрана народним депутатом, а у 1994-1999 роках обіймала посаду заступника міністра охорони здоров’я України, з 1999-2000 – міністр охорони здоров’я.

Також вона виконувала обов’язки наукового консультанта при президенті Леоніді Кучмі.

Увійшла до групи Регіони України і стала членом фракції Партії регіонів у 2001 році.

Два роки – у 2004 та 2005 – Богатирьова була довіреною особою кандидата на пост президента Віктора Януковича.

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У 2007 році президент Віктор Ющенко призначив її секретарем РНБО і у 2008 році політрада Партії регіонів вилучила її з політичної сили.

Президент Янукович призначив її віце-прем’єр-міністром – міністром охорони здоров’я України у 2012 році.

У 2014 році Верховна Рада звільнила Богатирьову.

У чому підозрюють Богатирьову

Раїсу Богатирьову підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах під час її роботи на посаді міністра охорони здоров’я України.

За даними слідства, розкрадання відбувалися під час організації та проведення закупівель лікарських засобів і виробів медичного призначення. Точна сума не називається, але у 2015 році заступник генпрокурора Віталій Касько заявив, що Богатирьову підозрюють у розкраданні 6,5 млн грн.

Вона також є фігуранткою європейських і американських санкцій проти членів злочинного угруповання Януковича.

Раніше Рада Євросоюзу заблокувала рахунки Януковича і 17 осіб з його оточення. Богатирьова потрапила в цей список.

Що загрожує Богатирьовій

У разі доведення провини Раїсі Богатирьовій загрожує від 7 до 12 років в’язниці, згідно до ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

До слова, Богатирьова провела ніч у СІЗО. 28 серпня Печерський райсуд обиратиме для неї запобіжний захід.