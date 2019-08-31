Народный депутат от Слуги народа и основатель клиники Борис Михаил Радуцкий может стать министром здравоохранения через несколько месяцев.

Председатель фракции Слуги народа Давид Арахамия заявил, что основатель клиники Борис Михаил Радуцкий может стать министром здравоохранения, а Зоряна Скалецкая (Черненко) его заместителем.

Арахамия отметил, что изначально Скалецкая должна была занять кресло первого заместителя министра здравоохранения, а Радуцкий возглавить МОЗ.

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– Но ему нужно где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра, – сказал Арахамия.

По его словам, Радуцкому нужно время, чтобы привести в порядок все свои дела по бизнесу и подготовиться к декларированию.

– Он же сейчас народный депутат, он не должен управлять бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть, есть какие-то там вещи, – добавил он.

Нардеп от Слуги народа Роксолана Пидласа рассказала, что Радуцкий на своей должности руководителя профильного комитета хочет провести в Раду законопроекты из пакета медицинской реформы.

По ее словам, после принятия законопроекта, Радуцкий пойдет в министерство.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила главу правления Украинской медико-правовой ассоциации, члена Всемирной ассоциации медицинского права и директора общественной организации Форум здоровья Зоряну Скалецкую министром здравоохранения.