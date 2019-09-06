В последнее время наши земляки становятся достойными конкурентами в борьбе за лучшую работу в Чехии. В этой стране самая многочисленная диаспора – именно украинская.

Украинка Маричка, которая уже пять лет живет в Праге, потому что нашла здесь свою любовь, рассказала, признают ли здесь наши дипломы и кем чаще всего работают украинцы в Чехии.

Украинские дипломы в Чехии

Девушка говорит, что сразу взялась за процедуру нострификации своего диплома о высшем образовании – когда страна решает, будет ли иметь силу диплом, полученный за ее пределами.

По ее словам, украинцы эту процедуру проходят удачно, однако не до конца.

– В Чехии украинские дипломы признают, но не всегда на 100%: в основном признают дипломы на степень ниже. То есть если в Украине вы имели диплом магистра, то, скорее всего, получите диплом бакалавра, – рассказывает Маричка.

Однако, например, инженер-магистр из Украины может рассчитывать на то, что и в Чехии он будет считаться магистром. То есть к иностранцам с техническим образованием более лояльны.

Изучение чешского языка

Об этом стоит позаботиться еще до того, как вы будете претендовать на постоянное место жительства в Чехии, советует она.

Впрочем, и без чешского здесь можно устроиться – просто вряд ли это работа мечты.

– Поэтому первое, чем я занялась – это активным изучением чешского языка. Даже нострификовавши диплом, я не могла претендовать на хорошую работу без хорошего знания языка, – говорит украинка.

Первый год она учила чешский, а потом с мужем и братом открыла в Праге собственный бизнес – магазин украинских товаров.

Далее Маричка пошла учиться – стала бухгалтером, изучала финансы и налоги в Чехии. Это помогло продать магазин и открыть свою собственную фирму.

Кем работают украинцы в Чехии?

По официальным данным, в Чехии живут более 150 тыс. наших земляков, с учетом нелегалов и сезонных работников – вдвое больше.

Подавляющее большинство работает разнорабочими на заводах и строительстве, горничными в отелях.

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Однако, по словам Маши, эта печальная тенденция понемногу меняется:

– В последнее время тенденция такова, что очень много украинцев можно встретить в офисах международных компаний, в частности – IT-сектора. Многие украинцы учатся в чешских университетах и ​​остаются там работать, также появилось немало украинских врачей, медсестер, очень популярна профессия зубного врача.

Зарплаты в Чехии

В Чехии почасовая зарплата. Минимум 80 чешских крон платят за 60 минут работы. Это около 90 грн.

Поэтому в Чехии, когда вы устраиваетесь на работу, надо уточнять зарплату за час и сколько часов вам нужно отработать в месяц.

Если работать пять дней в неделю по восемь часов, то в месяц минимальная чешская зарплата составит примерно 15 тыс. грн. В Украине такая зарплата считается выше средней.

В Праге зарплата больше 100 крон (4-5 евро в час). Если же вы высококвалифицированный специалист или же просто с опытом или образованием, то можете претендовать на 100-200 крон. Далее все зависит от квалификации.

К слову, на заработках за границей находится почти каждый пятый украинец – это 3,2 млн трудоспособных граждан страны.