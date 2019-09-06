Останнім часом наші земляки стають гідними конкурентами в боротьбі за найкращу роботу в Чехії. У цій країні найчисельніша діаспора – саме українська.

Українка Марічка, яка вже п’ять років живе у Празі, бо знайшла тут своє кохання, розповіла, чи визнають тут наші дипломи і ким найчастіше працюють українці в Чехії.

Українські дипломи в Чехії

Дівчина каже, що відразу взялася за процедуру нострифікації свого диплому про вищу освіту – коли країна вирішує, чи матиме силу диплом, отриманий за її межами.

За її словами, українці цю процедуру проходять вдало, втім не до кінця.

– У Чехії українські дипломи визнають, але не завжди на 100%: переважно визнають дипломи на ступінь нижче. Тобто якщо в Україні ви мали диплом магістра, то тут, швидше за все, отримаєте диплом бакалавра, – розповідає Марічка.

Проте, наприклад, інженер-магістр з України може сподіватися на те, що і в Чехії він вважатиметься магістром. Тобто до іноземців з технічною освітою більш лояльні.

Вивчення чеської мови

Про це варто подбати ще до того, як ви претендуватимете на постійне місце проживання у Чехії, радить вона.

Втім і без чеської тут можна влаштуватися – просто навряд чи це буде робота мрії.

– Тому перше, чим я зайнялася – це активним вивченням чеської мови. Бо навіть нострифікувавши диплом, я не могла претендувати на хорошу роботу без доброго знання мови, – каже українка.

Перший рік вона вчила чеську, а потім з чоловіком та братом відкрила у Празі власний бізнес – магазин українських товарів.

Далі Марічка пішла вчитися – стала бухгалтером, вивчала фінанси та податки в Чехії. Це допомогло продати магазин та відкрити свою власну фірму.

Ким працюють українці в Чехії?

За офіційними даними, в Чехії живуть понад 150 тис. наших земляків, з урахуванням нелегалів та сезонних працівників – удвічі більше.

Переважна більшість працює різноробочими на заводах та будівництві, покоївками в готелях.

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Проте, за словами Марічки, ця сумна тенденція потроху змінюється:

– Останнім часом тенденція така, що дуже багато українців можна зустріти в офісах міжнародних компаній, зокрема – IT-сектору. Багато українців навчаються в чеських університетах і залишаються там працювати, також з’явилося чимало українських лікарів, медсестер, дуже популярна професія зубного лікаря.

Зарплати в Чехії

У Чехії погодинна зарплата. Мінімум 80 чеських крон платять за 60 хвилин роботи. Це близько 90 грн.

Тому у Чехії, коли ви влаштовуєтеся на роботу, треба уточнювати зарплату за годину і скільки годин вам треба працювати на місяць.

Якщо працювати п’ять днів на тиждень по вісім годин, то в місяць мінімальна чеська зарплата складе приблизно 15 тис. грн. В Україні така зарплата вважається вищою за середню.

У Празі зарплата більше 100 крон (4-5 євро за годину). Якщо ж ви висококваліфікований спеціаліст або просто з досвідом чи з освітою, то можете претендувати на 100-200 крон. Далі все залежить від кваліфікації.

До речі, на заробітках за кордоном перебуває майже кожен п’ятий українець – це 3,2 млн працездатних громадян країни.