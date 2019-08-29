PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Что известно о вероятном главе МИД Украины Вадиме Пристайко

Вадим Пристайко может стать главой МИД Украины. Факты ICTV узнали все, что о нем известно.

Что известно о вероятном главе МИД Украины Вадиме Пристайко

Вадим Пристайко – вероятная кандидатура на должность главы МИД Украины.

Биография Вадима Пристайко

Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. За его плечами Киевский политехнический институт и Украинская академия внешней торговли.

Он в 2002-2004 годах занимал должность консула Украины в Сиднее (Австралия), с 2009 по 2012 гг. был заместителем руководителя миссии Посольства Украины в США. Также Пристайко занимал должность посла Украины в Канаде (2012-2014).

С 2014 по 2017 год он был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. В том же году занял должность главы миссии Украины при НАТО.

Читайте: Назначения Зеленского

Ранее в СМИ появилась информация о том, что при президенте Зеленском Пристайко может возглавить МИД. Сам Пристайко говорил, что согласится только в случае, если предложение поступит именно от Зеленского.

20 мая Пристайко присутствовал на международных встречах Владимира Зеленского с гостями инаугурации.

Декларация Вадима Пристайко

Вадим Пристайко за 2018 год задекларировал пять квартир в Киеве и автомобиль BMW Х1. Недвижимость находится в общей собственности с сыном и женой. Также в декларации значится доход от основного места работы в МИД – 271 136 гривен.

Читайте: Верховная Рада: онлайн транляция прямого эфира заседания 29.08.2019

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ангела Меркель
Зеленский с Меркель за скорейшее заседание нормандской четверки
Встреча Зеленского и Трампа в Варшаве: о чем будут говорить
Встреча Зеленского и Трампа в Варшаве: о чем будут говорить
Обвал в Дрогобыче: Зеленский обещает аудит домов по всей Украине
Обвал в Дрогобыче: Зеленский обещает аудит домов по всей Украине
Медовый месяц продолжается: сколько украинцев доверяют Зеленскому
Медовый месяц продолжается: сколько украинцев доверяют Зеленскому
100 дней президентства Зеленского: достижения и чего ждать дальше
100 дней президентства Зеленского: достижения и чего ждать дальше
Что сделал Владимир Зеленский за 100 дней президентства
Что сделал Владимир Зеленский за 100 дней президентства
Олександр Гончарук
Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра – СМИ
армія
Готовим системные изменения: депутат от Слуги народа о реформировании армии
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка