В Кремле подчеркнули необходимость тщательной подготовки встречи в нормандском формате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что необходима тщательная подготовка для проведения саммита нормандской четверки.

– Подобные заявления подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита, чтобы он был результативным, – сказал он.

По его словам, в Москве знакомы с позицией Киева по вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины.

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Также Песков отметил, что сейчас осуществляются контакты, “чтобы прояснить продуктивность саммита”, но конкретных сроков проведения саммита пока нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал главные задачи, которые должна решить нормандская четверка.