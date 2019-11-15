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Факты / Украина

Всемирный банк поддержал открытие рынка земли

Во Всемирном банке одобряют принятие закона об открытии рынка земли в Украине в первом чтении.

Ринок Землі

Во Всемирном банке считают, что открытие рынка земли в Украине позволит использовать аграрный потенциал страны на благо всех украинцев.

Всемирный банк также одобрил принятие Верховной Радой в первом чтении закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения и считает его важным шагом.

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– Мы ждем принятия закона в целом и принятия пакета законов, которые не дают возможность сконцентрировать землю в одних руках и обеспечивают прозрачность, – сообщили во Всемирном банке.

К слову, президент Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов, которые поддержали законопроект об открытии рынка земли.

Источник: World Bank Ukraine

Фото: Dreamstime

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