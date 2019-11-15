У Світовому банку схвалюють ухвалення закону про відкриття ринку землі в Україні у першому читанні.

У Світовому банку вважають, що відкриття ринку землі в Україні дозволить використовувати аграрний потенціал країни на благо всіх українців.

Світовий банк також схвалив ухвалення Верховною Радою у першому читанні Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення і вважає його важливим кроком.

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– Ми чекаємо на ухвалення закону в цілому та ухвалення пакету законів, що попереджають концентрацію землі в одних руках та забезпечують прозорість, – повідомили у Світовому банку.

До слова, президент Володимир Зеленський подякував народним депутатам, які підтримали законопроект про відкриття ринку землі.

Джерело: World Bank Ukraine