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Факты / Украина

За голосование платят по $5 тыс. в конверте – Скороход

Народный депутат Анна Скороход, которую исключили из фракции Слуга народа, подтвердила получение нардепами политсилы денег в конвертах за голосования.

Анна Скороход

Анна Скороход в кулуарах парламента прокомментировала свое исключение из фракции Слуга народа и ответила на обвинения ее председателя Давида Арахамии.

– Мне рассказали, что я предлагала по $3 тыс. за решение в комитете? Тут зарплаты по $5 тыс. в конверте, а вы говорите про три тысячи, – отметила нардеп.

На уточняющий вопрос журналистов о том, кто же их платит, Скороход уклонилась от прямого ответа, отметив, что все это видели, потому что, мол, были зафиксированы случаи по передаче конвертов за голосования.

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В тоже время утверждает, что сама таких конвертов не получала, “потому что голосует не так, как указывают”.

Напомним, 14 ноября председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия во время заседания Верховной Рады сказал, что народный депутат Анна Скороход предлагала коллегам “денежную помощь”.

Перед его выступлением Скороход заявила, что ее гражданского мужа Алексея Алякина задержали из-за того, что она не голосовала по “указу” фракции.

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