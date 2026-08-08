В Киеве суд вернул в государственную собственность здания бывшего Октябрьского дворца.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре со ссылкой на данные Фонда государственного имущества Украины.

Почему Октябрьский дворец вернули государству

Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины.

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Прокуроры настаивали на возвращении памятника в государственную собственность, поскольку здание относится к объектам культурного наследия, не подлежащим приватизации.

В прокуратуре отметили, что в 1979 году Октябрьский дворец получил статус памятника национального значения. Соответственно, он может находиться исключительно в государственной собственности.

Несмотря на это, право собственности на здание было зарегистрировано на Федерацию профессиональных союзов Украины. Нахождение здания в частной собственности, по данным прокуратуры, создавало риск дальнейшего отчуждения памятника.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск. Таким образом, здание бывшего Октябрьского дворца было возвращено государству.

Что известно об Октябрьском дворце

Здание Октябрьского дворца было построено в 1838–1842 годах по проекту архитектора Викентия Беретти. Изначально оно служило корпусом Киевского института дворянских девушек.

В разные периоды здесь размещались государственные учреждения. Дворец также стал одной из крупнейших концертных площадок Украины.

Здание имеет важное значение не только для архитектурного, но и для исторического наследия Украины.

В его стенах сотрудники НКВД расстреливали представителей украинской интеллигенции. Среди них были Кость Буревий, Олекса Близько, Григорий Косинка, Тарас и Иван Крушельницкие, Дмитрий Фальковский.

В 1979 году здание было включено в перечень памятников культурного наследия национального значения.

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