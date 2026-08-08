В воскресенье, 9 августа, в Украине не предусмотрено введение графиков ограничения электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК Укрэнерго.

Графики отключения света на 9 августа не планируются

По данным компании, в этот день ограничения потребления не будут действовать.

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По состоянию на утро 7 августа, из-за вражеских обстрелов и неблагоприятных погодных условий в нескольких регионах зафиксировали обесточивание. На объектах продолжаются восстановительные работы.

В частности, тогда из-за новых ударов РФ по гражданской энергетической инфраструктуре без света остались потребители в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Сумской областях.

Кроме этого, из-за грозов и сильного ветра полностью или частично были обесточены 118 населенных пунктов в семи областях – Житомирской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Кировоградской и Черкасской.

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