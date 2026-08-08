В Украине не будут применяться отключения электричества 9 августа
В воскресенье, 9 августа, в Украине не предусмотрено введение графиков ограничения электроснабжения.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК Укрэнерго.
Графики отключения света на 9 августа не планируются
По данным компании, в этот день ограничения потребления не будут действовать.
По состоянию на утро 7 августа, из-за вражеских обстрелов и неблагоприятных погодных условий в нескольких регионах зафиксировали обесточивание. На объектах продолжаются восстановительные работы.
В частности, тогда из-за новых ударов РФ по гражданской энергетической инфраструктуре без света остались потребители в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской и Сумской областях.
Кроме этого, из-за грозов и сильного ветра полностью или частично были обесточены 118 населенных пунктов в семи областях – Житомирской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Кировоградской и Черкасской.