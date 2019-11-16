PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Миссия МВФ ожидает ускорение реформ в Украине

Миссия Международного валютного фонда рассчитывает на ускорение реформ в Украине.

Миссия МВФ ожидает ускорение реформ в Украине

Премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова обсудили с миссией Международного валютного фонда в Украине условия открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Украинские политики пообщались с руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Роден отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Читайте: Украине нужны реформы для уменьшения роли государства и олигархов – МВФ

– Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом.

В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент, – отметил Гончарук.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Киеве 14 ноября в рамках переговоров о возможности открытия новой программы финансирования Украины объемом $5-6 млрд.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бизнес призвал власть системно реформировать Укрзализныцю
Бизнес призвал власть системно реформировать Укрзализныцю
МВФ НБУ
В НБУ раскрыли детали переговоров с МВФ
Бюджет 2020. На сколько вырастет минимальная зарплата и будут ли субсидии
Бюджет 2020. На сколько вырастет минимальная зарплата и будут ли субсидии
Проблему госдолга Украины решат через год-два – прогноз Маркаровой
Проблему госдолга Украины решат через год-два – прогноз Маркаровой
МВФ
$5-6 млрд для Украины: миссия МВФ начала работу в Киеве
Гончарук привез на Львовщину тройные зарплаты и пообещал дать тепло
Гончарук привез на Львовщину тройные зарплаты и пообещал дать тепло
ринок землі
Миссия МВФ в Украине: на каких условиях будет новый транш
Надеемся на быстрый результат – МВФ о визите в Украину
Надеемся на быстрый результат – МВФ о визите в Украину
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка