Миссия Международного валютного фонда рассчитывает на ускорение реформ в Украине.

Премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова обсудили с миссией Международного валютного фонда в Украине условия открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Украинские политики пообщались с руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Роден отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

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– Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент, – отметил Гончарук.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Киеве 14 ноября в рамках переговоров о возможности открытия новой программы финансирования Украины объемом $5-6 млрд.