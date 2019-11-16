К новогодним праздникам Укрзализныця запустила шесть дополнительных поездов.

К Новому году Укрзализныця запустила шесть дополнительных поездов, которые начнут курсировать с 21 декабря.

Поезда будут ходить в таких направлениях: Киев – Львов, Киев – Ковель, Покровск – Харьков, Львов – Одесса, Львов – Ужгород и Кривой Рог – Ужгород.

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Билеты на эти поезда уже поступили в продажу.

Поезд № 181/182 Киев – Львов будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря, отправление из Киева в 00.55 и прибытие во Львов в 10.36. Обратно — 21, 22, 25, 26 декабря, отправление из Львова в 12.18 и прибытие в Киев в 00.02.

Поезд № 197/198 Киев – Ковель будет курсировать 28 декабря, отправление из Киева в 6:19 и прибытие в Ковеля в 14:48. Обратно отправление из Ковеля в 11:27 и прибытие в Киев в 20:45.

Поезд № 205/206 Покровск – Харьков будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря. Отправление из Покровская в 09.20 и прибытие в Харьков в 14.49. Отправление из Харькова в 16.44 и прибытие в Покровская в 22.07.

Поезд № 167/168 Львов – Одесса будет курсировать 22, 27 декабря. Отправление из Львова в 09.40 и прибытие в Одессу в 20.23. Отправление из Одессы в 10.18 и прибытие во Львов в 21.05.

Поезд № 201/202 Львов – Ужгород назначен на 29 декабря, отправление из Львова в 6.43 и прибытие в Ужгород в 12.10. Отправление из Ужгорода в 14.05 и прибытие во Львов в 19.55.

Поезд № 76/75 Кривой Рог – Киев – Ужгород будет курсировать 27, 28, 29 декабря, обратно из Ужгорода – 29 декабря. Отправление из Кривого Рога в 20.59 и прибытие в Ужгород в 21.58, отправление из Ужгорода в 06.25 и прибытие в Кривой Рог в 6.23.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця должна назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников.