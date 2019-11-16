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Факти / Україна

Укрзалізниця запустила додаткові потяги до Нового року (СПИСОК)

До новорічних свят Укрзалізниця запустила шість додаткових поїздів.

Укрзалізниця запустила додаткові потяги до Нового року (СПИСОК)

До Нового року Укрзалізниця запустила шість додаткових поїздів, які почнуть курсувати з 21 грудня.

Потяги будуть ходити в таких напрямках: Київ – Львів, Київ – Ковель, Покровск – Харків, Львів – Одеса, Львів – Ужгород і Кривий Ріг – Ужгород.

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Квитки на ці поїзди вже надійшли в продаж.

  • Поїзд № 181/182 Київ – Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня, відправлення з Києва о 00.55 та прибуття до Львова о 10.36. Зворотно – 21, 22, 25, 26 грудня, відправлення зі Львова о 12.18 та прибуття до Києва о 00.02.
  • Поїзд № 197/198 Київ – Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06.19 та прибуття до Ковеля о 14.48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11.27 та прибуття до Києва о 20.45.
  • Поїзд № 205/206 Покровськ – Харків курсуватиме 22, 27, 28 та 29 грудня. Відправлення з Покровська о 09.20 та прибуття до Харкова о 14.49. Відправлення з Харкова о 16.44 та прибуття до Покровська о 22.07.
  • Поїзд № 167/168 Львів – Одеса курсуватиме 22, 27 грудня. Відправлення зі Львова о 09.40 та прибуття до Одеси о 20.23. Відправлення з Одеси о 10.18 та прибуття до Львова о 21.05.
  • Поїзд № 201/202 Львів – Ужгород призначений на 29 грудня, відправлення зі Львова о 06.43 та прибуття до Ужгорода о 12.10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.
  • Поїзд № 76/75 Кривий Ріг – Київ – Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, зворотно з Ужгорода – 29 грудня. Відправлення з Кривого Рогу о 20.59 та прибуття до Ужгорода о 21.58, відправлення з Ужгорода о 06.25 та прибуття до Кривого Рогу о 06.23.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця повинна призначити 35 додаткових пасажирських потягів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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