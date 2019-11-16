До новорічних свят Укрзалізниця запустила шість додаткових поїздів.

До Нового року Укрзалізниця запустила шість додаткових поїздів, які почнуть курсувати з 21 грудня.

Потяги будуть ходити в таких напрямках: Київ – Львів, Київ – Ковель, Покровск – Харків, Львів – Одеса, Львів – Ужгород і Кривий Ріг – Ужгород.

Читайте: Укрзалізниця збільшить вдвічі кількість поїздів Інтерсіті+

Квитки на ці поїзди вже надійшли в продаж.

Поїзд № 181/182 Київ – Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня, відправлення з Києва о 00.55 та прибуття до Львова о 10.36. Зворотно – 21, 22, 25, 26 грудня, відправлення зі Львова о 12.18 та прибуття до Києва о 00.02.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель курсуватиме 28 грудня, відправлення з Києва о 06.19 та прибуття до Ковеля о 14.48. Зворотно відправлення з Ковеля об 11.27 та прибуття до Києва о 20.45.

Поїзд № 205/206 Покровськ – Харків курсуватиме 22, 27, 28 та 29 грудня. Відправлення з Покровська о 09.20 та прибуття до Харкова о 14.49. Відправлення з Харкова о 16.44 та прибуття до Покровська о 22.07.

Поїзд № 167/168 Львів – Одеса курсуватиме 22, 27 грудня. Відправлення зі Львова о 09.40 та прибуття до Одеси о 20.23. Відправлення з Одеси о 10.18 та прибуття до Львова о 21.05.

Поїзд № 201/202 Львів – Ужгород призначений на 29 грудня, відправлення зі Львова о 06.43 та прибуття до Ужгорода о 12.10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

Поїзд № 76/75 Кривий Ріг – Київ – Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня, зворотно з Ужгорода – 29 грудня. Відправлення з Кривого Рогу о 20.59 та прибуття до Ужгорода о 21.58, відправлення з Ужгорода о 06.25 та прибуття до Кривого Рогу о 06.23.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця повинна призначити 35 додаткових пасажирських потягів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят.