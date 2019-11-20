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Факты / Украина

Суд подтвердил законность избрания Гречковского и Маловацкого в ВСП

Окружной административный суд Киева подтвердил законность решения съезда адвокатов об избрании в Высший совет правосудия адвокатов Павла Гречковского и Алексея Маловацкого.

судова реформа

Иск в суд был подан благотворительным фондом Хилько к Совету адвокатов Украины и Национальной ассоциации адвокатов в марте текущего года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Гречковский.

ОАСК отказался признавать незаконным и отменять решение съезда адвокатов на основании ч. 2 ст. 5 закона О Высшем совете правосудия, которая устанавливает запрет на повторное избрание в ВСП.

Ссылаясь на нормы Конституции, решения Конституционного суда, а также упомянутого закона, суд постановил, что ограничения избираться в ВСП повторно распространяются на лиц, которые были избраны в Совет после 17 марта 2017 года, дня создания Высшего совета правосудия.

– Распространение такого ограничения на лиц, которые были избраны (назначены) в состав Высшего совета юстиции до вступления в силу Конституции Украины в редакции закона Украины О внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия) №1401-VIII, ч. 2 ст. 5 закона Украины О Высшем совете правосудия, на что это указывает истец, … является противоправным, – говорится в решении суда.

Кроме того, ОАСК сослался на решение Большой палаты Конституционного суда, которая отказалась открывать производство на основании обращения 48 народных депутатов относительно официального толкования ч. 5 ст. 131 Конституции в контексте того, имеет ли право избираться в ВСП член Высшего совета юстиции.

Суд интерпретировал данный отказ КС в пользу четкости формулировки конституционной нормы 131 статьи.

Суд также указал на то, что фонд Хилько оспаривал акты индивидуального действия, а истец не является ни адвокатом, ни кандидатом в ВСП, ни членом Совета. То есть оспариваемое им решение не ущемляет его в правах и обязанностях.

Андрей Хилько известен многократной подачей судебных исков, в том числе к кандидатам в президенты в апреле этого года.

Напомним, 15 февраля съезд адвокатов Украины избрал Павла Гречковского и Алексея Маловацкого членами Высшего совета правосудия.

Также Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор члену ВСП Гречковскому.

К слову, ранее мы писали о том, что Филюка избрали судьей Конституционного суда.

Источник: Українські новини

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