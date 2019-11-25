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Факты / Украина / Общество
Прописка в Украине: правила регистрации, документы и штрафы

Прописка в Украине сегодня является обязательной. Взрослый человек может зарегистрировать место проживания, обратившись в органы местного самоуправления, Центр предоставления административных услуг или в исполнительные органы сельской местности.

Адреса всех Центров предоставления админуслуг размещены по ссылке.

О том, как оформить прописку в Украине для взрослых и детей, какие документы для этого нужны и размер штрафа за отсутствие места регистрации – читайте на Фактах ICTV.

Обязательна ли прописка в Украине

Да, регистрация места проживания в Украине является обязательной. Если ее нет, гражданин должен будет уплатить штраф.

Процедура прописки и выписки в Украине

Согласно законодательству, человеку, который снялся с регистрации по прежнему месту жительства, дается один месяц (30 календарных дней) на то, чтобы зарегистрироваться по новому адресу.

Прописка оформляется в день предоставления лицом всех необходимых документов и по желанию заявителя может проводиться одновременно с выпиской из предыдущего места жительства.

Снятие с регистрации осуществляется в день обращения. Для этого нужно иметь паспорт и на месте заполнить соответствующее заявление.

Какие документы нужны для прописки

  • Заявление о регистрации места жительства.
  • Квитанция об уплате административного сбора (13,60 грн).
  • Военный билет или приписное свидетельство (для прописки военнообязанных и призывников).
  • Заявление о снятии с регистрации места проживания (в случае осуществления прописки одновременно с выпиской по старому адресу).
  • Документ, в который вносятся сведения о месте жительства (паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное или временное проживание иностранца в Украине, вид на жительство, удостоверение беженца).
  • Документы, подтверждающие право на проживание в квартире, доме. Таким подтверждением могут быть документы на право собственности, решение суда о предоставлении права пользования жилым помещением, договор аренды или другие документы.

Какие документы нужны для прописки ребенка

  • Заявление, которое заполняется на месте.
  • Паспорта родителей.
  • Свидетельство о рождении ребенка.
  • Квитанция об оплате госпошлины (13,60 грн).

Возможна ли прописка без согласия собственника

Если у вас нет документов, подтверждающих право собственности, то регистрация может осуществляться только по согласию собственника жилья (если владельцев несколько – с согласия всех собственников).

Во время регистрации требуется присутствие собственника. Он должен иметь документы, удостоверяющие личность и право собственности на недвижимость.

Размер штрафа за отсутствие прописки

Если человек не прописался в течение 30 календарных дней, то ему придется заплатить административный сбор в размере 40,80 грн.

Правонарушение, совершенное повторно в течение 12 месяцев, наказывается более строго. Человек получает штраф за отсутствие прописки, размер которого составляет от одного до трех необлагаемых минимумов (до 51 грн).

Как взять справку о прописке

Для того, чтобы получить справку, необходимы следующие документы:

  • заявление (заполняется на месте);
  • документ, удостоверяющий личность.

Если заявление хочет получить представитель, то к указанным документам нужно добавить:

  • доверенность;
  • письменное согласие лица;
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя.

Действителен ли паспорт без прописки

Да, он все равно подтверждает личность.

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