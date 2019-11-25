Обязательна ли прописка в Украине
Да, регистрация места проживания в Украине является обязательной. Если ее нет, гражданин должен будет уплатить штраф.
Процедура прописки и выписки в Украине
Согласно законодательству, человеку, который снялся с регистрации по прежнему месту жительства, дается один месяц (30 календарных дней) на то, чтобы зарегистрироваться по новому адресу.
Прописка оформляется в день предоставления лицом всех необходимых документов и по желанию заявителя может проводиться одновременно с выпиской из предыдущего места жительства.
Снятие с регистрации осуществляется в день обращения. Для этого нужно иметь паспорт и на месте заполнить соответствующее заявление.
Какие документы нужны для прописки
- Заявление о регистрации места жительства.
- Квитанция об уплате административного сбора (13,60 грн).
- Военный билет или приписное свидетельство (для прописки военнообязанных и призывников).
- Заявление о снятии с регистрации места проживания (в случае осуществления прописки одновременно с выпиской по старому адресу).
- Документ, в который вносятся сведения о месте жительства (паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное или временное проживание иностранца в Украине, вид на жительство, удостоверение беженца).
- Документы, подтверждающие право на проживание в квартире, доме. Таким подтверждением могут быть документы на право собственности, решение суда о предоставлении права пользования жилым помещением, договор аренды или другие документы.
Какие документы нужны для прописки ребенка
- Заявление, которое заполняется на месте.
- Паспорта родителей.
- Свидетельство о рождении ребенка.
- Квитанция об оплате госпошлины (13,60 грн).
Возможна ли прописка без согласия собственника
Если у вас нет документов, подтверждающих право собственности, то регистрация может осуществляться только по согласию собственника жилья (если владельцев несколько – с согласия всех собственников).
Во время регистрации требуется присутствие собственника. Он должен иметь документы, удостоверяющие личность и право собственности на недвижимость.
Размер штрафа за отсутствие прописки
Если человек не прописался в течение 30 календарных дней, то ему придется заплатить административный сбор в размере 40,80 грн.
Правонарушение, совершенное повторно в течение 12 месяцев, наказывается более строго. Человек получает штраф за отсутствие прописки, размер которого составляет от одного до трех необлагаемых минимумов (до 51 грн).
Как взять справку о прописке
Для того, чтобы получить справку, необходимы следующие документы:
- заявление (заполняется на месте);
- документ, удостоверяющий личность.
Если заявление хочет получить представитель, то к указанным документам нужно добавить:
- доверенность;
- письменное согласие лица;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя.
Действителен ли паспорт без прописки
Да, он все равно подтверждает личность.