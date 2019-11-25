Прописка в Украине сегодня является обязательной. Взрослый человек может зарегистрировать место проживания, обратившись в органы местного самоуправления, Центр предоставления административных услуг или в исполнительные органы сельской местности.

Адреса всех Центров предоставления админуслуг размещены по ссылке.

О том, как оформить прописку в Украине для взрослых и детей, какие документы для этого нужны и размер штрафа за отсутствие места регистрации – читайте на Фактах ICTV.