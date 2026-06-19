СБУ и Нацполиция разоблачили хакеров, которые создали фейковый Резерв+ для уклоняющихся от мобилизации.

Хакеры создали фейковый Резерв+

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции провели масштабную спецоперацию в Киеве, Ровно и Черкассах.

В результате была нейтрализована хакерская группировка, разработавшая фейковую версию мобильного приложения Резерв+ для военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации.

Сейчас смотрят

По данным следствия, клонированное приложение внешне полностью имитировало официальный сервис Министерства обороны Украины. Доступ к поддельному приложению был платным – 1 200 грн в месяц.

В псевдосервисе пользователи могли самостоятельно изменять свои учетные данные, а также вносить информацию о якобы имеющейся отсрочке от призыва. После этого они демонстрировали фейковые электронные документы представителям ТЦК и Национальной полиции в ходе проверки.

Правоохранители установили, что в поддельном приложении авторизовалось более 4 тыс. пользователей, которые пытались избежать мобилизации.

Во время обысков по местам жительства участников хакерской группировки в трех городах Украины были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские и SIM-карты, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Работа фейкового приложения уже заблокирована.

Двум задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 — препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период;

ч. 3 ст. 358 — подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время идет расследование для установления и привлечения к ответственности всех участников преступной группы. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ совместно с Управлением СБУ в Черкасской области и Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.