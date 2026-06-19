Премьер-министр Словакии Робертом Фицо заявил, что провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоялась в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Переговоры Зеленского с Фицо: что известно

По словам главы словацкого правительства, во время разговора стороны обсудили вопросы, в которых имеют общие позиции, а также темы, где подходы Киева и Братиславы отличаются.

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— Президент Владимир Зеленский и я провели откровенную дискуссию по вопросам, в которых мы имеем общие взгляды, а также тем, где наши позиции отличаются, — заявил Фицо.

Премьер подчеркнул, что Словакия и в дальнейшем будет придерживаться собственного видения в вопросах внешней политики и защиты национальных интересов.

В то же время он отметил, что даже при наличии разногласий считает важным поддерживать коммуникацию с международными партнерами.

— Словакия продолжит отстаивать и продвигать свои национальные интересы, в то же время я убежден, что правильно поддерживать предметный, конструктивный и уважительный диалог со всеми нашими партнерами, — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи лидеры обсуждали евроинтеграцию, взаимовыгодное энергетическое сотрудничество, результаты саммита G7, который состоялся в Эвиане, и проведение очередного раунда межправительственных украинско-словацких консультаций.

— Спасибо Словакии за поддержку европейской интеграции Украины и открытие первого переговорного кластера. Рассчитываем на прогресс в открытии остальных кластеров в ближайшее время, — подытожил Зеленский.

Напомним, что последний раз президент Украины Владимир Зеленский проводил личную встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо 4 мая в Ереване во время саммита Европейского политического сообщества.

Тогда стороны договорились поддерживать конструктивный диалог и обсудили развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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