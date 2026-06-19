Фицо сообщил об “откровенной дискуссии” с Зеленским в Брюсселе
- Роберт Фицо сообщил о переговорах с Владимиром Зеленским.
- Стороны обсудили как общие вопросы, так и темы с разными позициями.
Премьер-министр Словакии Робертом Фицо заявил, что провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоялась в рамках саммита ЕС в Брюсселе.
Об этом он сообщил в соцсети Х.
Переговоры Зеленского с Фицо: что известно
По словам главы словацкого правительства, во время разговора стороны обсудили вопросы, в которых имеют общие позиции, а также темы, где подходы Киева и Братиславы отличаются.
— Президент Владимир Зеленский и я провели откровенную дискуссию по вопросам, в которых мы имеем общие взгляды, а также тем, где наши позиции отличаются, — заявил Фицо.
Премьер подчеркнул, что Словакия и в дальнейшем будет придерживаться собственного видения в вопросах внешней политики и защиты национальных интересов.
В то же время он отметил, что даже при наличии разногласий считает важным поддерживать коммуникацию с международными партнерами.
— Словакия продолжит отстаивать и продвигать свои национальные интересы, в то же время я убежден, что правильно поддерживать предметный, конструктивный и уважительный диалог со всеми нашими партнерами, — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи лидеры обсуждали евроинтеграцию, взаимовыгодное энергетическое сотрудничество, результаты саммита G7, который состоялся в Эвиане, и проведение очередного раунда межправительственных украинско-словацких консультаций.
— Спасибо Словакии за поддержку европейской интеграции Украины и открытие первого переговорного кластера. Рассчитываем на прогресс в открытии остальных кластеров в ближайшее время, — подытожил Зеленский.
Напомним, что последний раз президент Украины Владимир Зеленский проводил личную встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо 4 мая в Ереване во время саммита Европейского политического сообщества.
Тогда стороны договорились поддерживать конструктивный диалог и обсудили развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах.