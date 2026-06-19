Укрзализныця меняет график движения поезда Киев – Кишинев. Так, с 28 июня 2026 он будет курсировать ежедневно, а также обновится время отправления из Кишинева.

Об этом сообщили министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Укрзализныця.

Что известно об изменениях отправления поезда Киев – Кишинев

Алексей Кулеба отметил, что с 28 июня поезд Бессарабия сообщением Киев – Кишинев переходит на ежедневный график движения.

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– Это результат длительной совместной работы Минразвития, Укрзализныци и молдавской железной дороги CFM, которая позволила сделать маршрут более удобным и предсказуемым для пассажиров, – рассказал министр.

Также, по его словам, изменилось время отправления поезда Киев – Кишинев из молдавской столицы – с 29 июня он будет отправляться в 19.52 вместо 17.42, что улучшит возможности для пересадок на другие маршруты.

Отмечается, что в составе поезда – плацкартные и купейные вагоны. В свой первый рейс отправится новый детский вагон, специально обустроенный для комфортных путешествий семей с детьми.

Кулеба отметил, что маршрут в Кишинев остается одним из важных международных направлений для украинцев. В частности, благодаря удобному сообщению с международным аэропортом Кишинева, который обеспечивает рейсы во многие страны Европы.

Министр сообщил, что билеты на поезд Киев – Кишинев уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте и в железнодорожных кассах.

Напомним, Укрзализныця запустила тестовый рейс из Киева в аэропорт Кишинева в апреле.

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