Поезд Киев – Кишинев меняет расписание: с 28 июня будет курсировать каждый день
- С 28 июня поезд Киев – Кишинев переходит на ежедневный график движения.
- А с 29 июня меняется и время отправки из Кишинева.
- В составе поезда плацкартные и купейные вагоны, а также новый детский вагон для комфортных семейных путешествий.
Укрзализныця меняет график движения поезда Киев – Кишинев. Так, с 28 июня 2026 он будет курсировать ежедневно, а также обновится время отправления из Кишинева.
Об этом сообщили министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба и Укрзализныця.
Что известно об изменениях отправления поезда Киев – Кишинев
Алексей Кулеба отметил, что с 28 июня поезд Бессарабия сообщением Киев – Кишинев переходит на ежедневный график движения.
– Это результат длительной совместной работы Минразвития, Укрзализныци и молдавской железной дороги CFM, которая позволила сделать маршрут более удобным и предсказуемым для пассажиров, – рассказал министр.
Также, по его словам, изменилось время отправления поезда Киев – Кишинев из молдавской столицы – с 29 июня он будет отправляться в 19.52 вместо 17.42, что улучшит возможности для пересадок на другие маршруты.
Отмечается, что в составе поезда – плацкартные и купейные вагоны. В свой первый рейс отправится новый детский вагон, специально обустроенный для комфортных путешествий семей с детьми.
Кулеба отметил, что маршрут в Кишинев остается одним из важных международных направлений для украинцев. В частности, благодаря удобному сообщению с международным аэропортом Кишинева, который обеспечивает рейсы во многие страны Европы.
Министр сообщил, что билеты на поезд Киев – Кишинев уже доступны в приложении Укрзализныци, на сайте и в железнодорожных кассах.
Напомним, Укрзализныця запустила тестовый рейс из Киева в аэропорт Кишинева в апреле.