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Факты / Украина / Общество

Пробное ВНО 2020: опубликован график регистрации и проведения тестирования

Зарегистрироваться на пробное ВНО в 2020 году можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования уже в январе.

Пробное ВНО 2020: опубликован график регистрации и проведения тестирования

Регистрация на участие в пробном ВНО 2020 пройдет с 3 по 24 января 2020 года.

Все желающие смогут зарегистрироваться на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Пробное ВНО будет проходить два дня. 21 марта будут проверять знания украинского языка и литературы, а 28 марта – истории Украины, математики, физики, химии, биологии, географии, иностранных языков.

Читайте: ВНО-2020: даты проведения тестирования

Участники смогут написать одно пробное тестирование в каждый из указанных дней.

Пробное ВНО 2020 будет платным, его стоимость должны объявить до 11 декабря 2019 года.

К слову, на сайте УЦОКО опубликовали главные характеристики тестов на ВНО 2020.

Источник: УЦОКО

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