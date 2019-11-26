Зарегистрироваться на пробное ВНО в 2020 году можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования уже в январе.
Регистрация на участие в пробном ВНО 2020 пройдет с 3 по 24 января 2020 года.
Все желающие смогут зарегистрироваться на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
Пробное ВНО будет проходить два дня. 21 марта будут проверять знания украинского языка и литературы, а 28 марта – истории Украины, математики, физики, химии, биологии, географии, иностранных языков.
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Участники смогут написать одно пробное тестирование в каждый из указанных дней.
Пробное ВНО 2020 будет платным, его стоимость должны объявить до 11 декабря 2019 года.
К слову, на сайте УЦОКО опубликовали главные характеристики тестов на ВНО 2020.
Источник: УЦОКО