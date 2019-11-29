Українська міграційна служба розшукала в Польщі українця, який зник 22 роки тому.

29-річний уродженець Чернігівської області, який жив на території Рівненської області виїхав на тимчасові заробітки в 1997 році і зник.

За словами матері, родина самостійно намагалася розшукати сина і лише у 2005 році звернулася в поліцію.

Пошуки чоловіка тривали близько 15 років.

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Нещодавно надійшло повідомлення від коменданта Бещадського відділу Прикордонної варти Польщі, що розшукувана людина знайшлася.

Зараз йде процедура реадмісії – передавання особи. Незабаром чоловік повернеться в Україну.

Нагадаємо, 19 листопада на території Польщі затримано 19 громадян України за запитами Росії в Інтерпол. Дипломатам вдалося запобігти видачі російській стороні двох українців.