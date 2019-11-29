Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким вводяться нові військові звання сержантського та старшинського складу ЗСУ за стандартами НАТО.
Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №0906 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби).
Зазначений закон повинен удосконалити порядок виконання військового обов’язку в Україні.
17 жовтня законопроект №0906, спрямований на вдосконалення законодавства у питаннях виконання військового обов’язку та проходження військової служби в ЗСУ, ухвалили у Верховній Раді. За нього проголосували 278 народних депутатів.
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Він вводить нові військові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ, які відповідають стандартам НАТО, і підвищують їхню роль у вихованні і навчанні особового складу.
Які звання встановлюються – дивіться в інфографіці.
До слова, віце-прем’єр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розповів, що Україна зосередить взаємодію з НАТО на п’яти питаннях.