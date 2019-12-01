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Выходные на Новый год 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Кабинет министров рекомендует перенести два рабочих дня, чтобы на Новый год 2020 украинцы отдыхали четыре дня подряд.

Вихідні на Новий рік

Перед Новым годом 2020 рекомендуют перенести рабочие дни с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.

Таким образом постановление Кабинета министров № 7-р предлагает четыре выходных дня на Новый год 2019 – с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

Также в декабре ожидается дополнительный выходной 25 числа – Рождество.

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Кроме того, четыре выходных может быть и в январе 2020 года.

Предлагается перенести рабочий день с 6 на 11 января. Таким образом выходные будут длиться с 4 по 7 января.

Вихідні на Новий рік та Різдво 2020

К слову, Факты ICTV собрали варианты для встречи Нового года 2020 в Европе.

Фото: Dreamstime

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