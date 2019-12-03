Для чего нужно автокресло и штрафы за его отсутствие
Главная функция детского автокресла – безопасность ребенка. В экстренных ситуациях и ДТП именно оно защитит его от возможного травмирования.
За перевозку детей без автокресла водители должны уплатить штраф в размере 510 грн. Если подобное правонарушение повторится в течение года, то заплатить придется 850 грн.
Группа автокресел 0-0+
Группа 0 – это автокресла для новорожденных детей до 10 кг. Они имеют плоское или почти плоское дно. Устанавливаются на заднем сиденье ногами к двери, боком к направлению движения. Фиксируются штатным ремнем безопасности.
Группа 0+ предусмотрена для детей весом до 13 кг и возрастом до года. Их рекомендуют устанавливать на переднем или заднем сиденьях против направления движения.
Группа 1-2
Группа 1 рассчитана на детей 9-18 кг от девяти месяцев до 4 лет. Если ребенок уже сидит, то можно покупать.
Группа 2 подходит для детей от 3 до 7 лет весом 15-25 кг. Как правило такие автокресла имеют регулируемый подголовник.
Группа 2-3
Такие автокресла рассчитаны для детей 3-12 лет и весом 15-36 кг. Они не имеют ремней. Поэтому пассажира фиксируют с помощью штатного ремня безопасности.
Группа 3
Такие автокресла еще называют бустерами. Это сиденье-подкладка, которая не имеет спинки и боковой защиты, с твердой основой и подлокотниками. Собственных ремней безопасности в бустере нет. Отличается небольшим весом и компактностью.
Бустер ориентирован на детей 22-36 кг от 6 до 12 лет. Если ребенок выше 130-135 см, то бустер можно использовать.
Установка автокресла в автомобиле
Существует несколько способов установки автокресла:
- с помощью штатных ремней безопасности – предусматривает фиксацию автокресла штатными ремнями транспортного средства через специальные отверстия в каркасе кресла;
- с помощью ISOFIX – подойдет, если ваш автомобиль оборудован специальными скобами, в которые и вставляется ISOFIX. Но она не используется для автокресел 0 категории;
- установление против направления движения – предусмотрено для маленьких детей до 9 месяцев и 9 кг, которые должны ездить в детском автокресле группы 0+;
- установление за направлением движения – предусмотрено для 1-3 групп.
Универсальной инструкции, как фиксировать автокресло, нет. У каждой модели есть своя инструкция по эксплуатации. Поэтому следовать ей очень важно.
Как выбрать место для установки автокресла
Самое безопасное место в автомобиле – центральное заднее сиденье. Здесь больше пространства, а еще в случае бокового столкновения у малыша будет безопасная дистанция от места удара.
Если такой вариант не подходит для вашего авто, тогда лучше ставить автокресло за передним пассажирским сиденьем. Оно более безопасное, чем за водителем, потому что ребенок сидит не со стороны проезжей части, а со стороны тротуара.
Как перевозить ребенка в автокресле
Ребенка нужно посадить в автокресло, закрепить и убедиться, что ему удобно и он плотно зафиксирован. Если зимой он одет в теплую куртку, то ее лучше снять, так как очень важно, чтобы ремень безопасности плотно прилегал к телу малыша.
Идеальным расстоянием между ним и ремнем является ширина двух пальцев.
На что еще нужно обратить внимание
- Прежде чем покупать автокресло, нужно определить, какая группа вам нужна.
- Убедитесь, какие крепления для автокресла в вашем авто. Не забывайте, что ISOFIX более безопасна, по сравнению со штатными ремнями безопасности, но и стоит дороже.
- Обратите внимание на дополнительное оснащение: столик, мягкие накладки на ремни безопасности.
- Особое внимание нужно обратить на материал обивки детского сиденья. Лучше, если это будут натуральные ткани. Для синтетических можно приобрести хлопковый чехол.