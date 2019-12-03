Автокресло для ребенка: как выбрать и на что обратить внимание

С 20 ноября в Украине вступили в силу штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобиле.

Поэтому вопрос о том, как выбрать автокресло, стал особенно актуальным. Но для многих – это задача не из легких.

Ведь покупая его, необходимо обратить внимание на столько ключевых моментов – пластик, из которого сделано автокресло, обивку, ремни.

Подробнее о том, как правильно подобрать автокресло под возраст и рост ребенка, читайте на Фактах ICTV.